Monterosso, la Torre torna al paese e l'ex albergo "A la Posta" diventa patrimonio pubblico

CUNEO CRONACA - Una giornata destinata a segnare un passaggio importante per il futuro di Monterosso Grana. Presso la residenza per anziani Casa Vittoria di San Pietro, si è infatti conclusa un'operazione di grande valore per la comunità: è stato sottoscritto l'atto di donazione al Comune della storica Torre da parte della famiglia Urbano Irma, contestualmente all'acquisto dell'ex Albergo Ristorante "A la Posta" dalla famiglia Urbano Lorenza e Oliviero.

Un duplice risultato reso possibile dalla generosità e dal profondo senso civico delle famiglie coinvolte, che con questi gesti hanno dimostrato uno straordinario attaccamento alle proprie radici e alla comunità. L'Amministrazione comunale esprime loro la più sincera gratitudine per un atto di grande valore civico, che consentirà di avviare un importante percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e architettonico del paese.

«Quello di oggi è un giorno destinato a lasciare un segno nella storia recente di Monterosso Grana – dichiara il Sindaco Stefano Isaia –. Grazie alla generosità delle famiglie coinvolte e al lavoro svolto dall'Amministrazione comunale, il Comune acquisisce due beni di straordinaria importanza. Da un lato, il simbolo stesso della nostra identità storica; dall'altro, un edificio che potrà rappresentare una concreta opportunità di sviluppo per il paese e per l'intera Valle Grana. È un risultato che appartiene a tutta la comunità e che guarda con fiducia alle future generazioni».

Il significato di questa duplice operazione è profondo. L'acquisizione della Torre medievale, raffigurata anche nello stemma comunale, restituisce alla collettività un simbolo identitario di straordinario valore storico. La Torre, rudere superstite dell'antico Castello dei Conti di Saluzzo, sarà oggetto di interventi di consolidamento e valorizzazione, con l'obiettivo di renderla sempre più fruibile e riconoscibile quale testimonianza della storia di Monterosso Grana.

L'acquisto dell'ex Albergo Ristorante "A la Posta", chiuso ormai da anni, apre invece nuove prospettive di rigenerazione urbana e di sviluppo turistico. L'obiettivo dell'Amministrazione è promuovere un progetto di recupero e riqualificazione dell'immobile che lo trasformi in una struttura polifunzionale, a servizio della Scuola di Valle e dell'intero territorio, capace di ospitare attività, servizi e iniziative rivolte sia alla comunità locale sia ai visitatori.

Elemento qualificante di questo percorso sarà il coinvolgimento della cittadinanza nelle future scelte progettuali. L'Amministrazione intende infatti condividere con la comunità la definizione delle funzioni e delle destinazioni dei due immobili, nella convinzione che la valorizzazione del patrimonio pubblico debba nascere dal dialogo e dalla partecipazione.

Le sfide che attendono Monterosso Grana saranno certamente impegnative e richiederanno la capacità di intercettare finanziamenti e costruire progettualità solide e condivise. Tuttavia, con l'acquisizione della Torre e dell'ex Albergo "A la Posta", il Comune compie oggi un passo concreto verso la tutela della propria identità e la costruzione di nuove opportunità di sviluppo. Un investimento sul patrimonio storico e sul futuro della comunità, fondato sul senso di appartenenza, sulla collaborazione e sulla responsabilità condivisa.