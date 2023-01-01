Meteo Radio Stereo 5 Euroregion Facebook Twitter Youtube Linkedin

Monterosso Grana in festa: domenica 17 protagoniste la Piatlina e la Ciarda

MONTAGNA

CUNEO CRONACA - Domenica 17 agosto a Monterosso Grana, in provincia di Cuneo, si svolgerà la nona edizione della Bodi Fest 2025: mostra-mercato  dei produttori del Consorzio del Bodi per festeggiare il raccolto della storica patata Piatlina e della patata Ciarda della Valle Grana. Bodi, nell'idioma occitano, provenzale locale, vuole dire patate.

Il programma prevede la mostra mercato delle suddette patate coltivate in valle e la presenza di altri piccoli produttori locali, con un momento dedicato alla degustazione di gnocchi al Castelmagno proposti dalla locale Coop. La Poiana. Nel pomeriggio in programma musica e balli d’Oc del gruppo Lou Pitakass.

La giornata sarà una buona occasione per visitare la nostra piccola e verde valle. Ulteriori informazioni telefonando al numero 333 297 1996. 

Lucio Alciati

