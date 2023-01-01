Monterosso Grana contro l'isolamento digitale: "Basta questionari, servono progetti concreti"

CUNEO CRONACA - Riceviamo: "Come Amministrazione comunale di Monterosso Grana, accogliamo sempre con attenzione il dibattito sulle zone d’ombra e sulla carenza di ricezione telefonica nelle nostre vallate.

Mail con richieste di mappature, sondaggi, compilazione di form e ancora nuove raccolte dati, magari ad agosto… sembra più un esercizio di presenza che un vero passo avanti concreto! Da amministratore di montagna che vive il problema quotidianamente, ritengo che reiterare appelli e avviare periodicamente nuove raccolte dati non basta più! Il problema della connettività nelle aree interne non si risolve continuando a fotografare il disservizio che, peraltro, conosciamo tutti benissimo (dai Comuni, alla Regione, passando per l’Uncem), ma strutturando il percorso pratico per superarlo.

La Regione Piemonte sta mettendo in campo un progetto finanziato di circa 4 milioni di euro dedicato proprio alla digitalizzazione e alla copertura telefonica. È una risorsa preziosa, ma per intercettarla i Comuni non hanno bisogno di ulteriori questionari: hanno bisogno di supporto operativo, indicazioni strategiche e orientamento sulle direzioni da intraprendere. Per questo motivo, il Comune di Monterosso Grana ha scelto di non attendere passivamente: abbiamo incaricato una ditta ad eseguire rilievi tecnici specifici su due aree critiche e totalmente scoperte del nostro territorio: il Vallone di Frise ed il Vallone di Santa Lucia; abbiamo i dati e le analisi in casa, così da farci trovare pronti non appena il bando regionale sarà ufficialmente aperto; abbiamo avviato l'integrazione con la fibra: dopo l'importante lavoro svolto sull'infrastruttura in fibra ottica, grazie all'Assessorato regionale alla Montagna, questo tassello sui ponti radio e sulla telefonia mobile è il passaggio decisivo.

Garantire la copertura di rete nelle zone montane remote è una priorità assoluta: significa garantire la sicurezza dei residenti, favorire i nuovi insediamenti e dare alle imprese locali la competitività indispensabile per operare e crescere. Le cose si stanno muovendo e le risorse ci sono. La vera sfida per gli enti locali oggi è l'organizzazione e la prontezza progettuale. Chiediamo quindi ad Uncem di appoggiare i Comuni con un’azione di affiancamento tecnico e strategico, per trasformare le segnalazioni in progetti cantierabili e risolvere una volta per tutte l'isolamento digitale delle nostre comunità".

Stefano Isaia, sindaco di Monterosso Grana

(Foto generata da Intelligenza Artificiale)