"Montagne a scuola", 170 studenti a confronto con sindaci e istituzioni sul futuro dei territori

CUNEO CRONACA - Uncem promuove - d'intesa con Fondazione Crc - un progetto di dialogo e ascolto degli studenti delle scuole secondarie cuneesi, permettendo l'incontro tra sindaci, rappresentanti delle Istituzioni e nuove generazioni. "Montagne a scuola. Generazioni in dialogo" il titolo.
Il dialogo tra studenti e persone impegnate sui territori consente un ascolto e un dialogo che va a favorire anche la capacità di impegno istituzionale dei più giovani, la maggiore conoscenza delle politiche e delle scelte economiche che vengono prese per dare un futuro a piccoli Comuni e territori montani, per generare opportunità di "restare", vivere e fare impresa sui territori.