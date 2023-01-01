"Montagne a scuola", 170 studenti a confronto con sindaci e istituzioni sul futuro dei territori

L'iniziativa rientra nelle opportunità che Uncem Piemonte costruisce nel 75esimo anniversario di fondazione dell'Unione, a opera di due Cuneesi impegnati anche nella Camera di Commercio, ed è volta a un patto educativo intragenerazionale, capace di riaffermare la necessità di coinvolgere fasce di popolazione - dagli 8 ai 20 anni - solitamente non adeguatamente in dialogo con i rappresentanti dei territori e anche con le Amministrazioni comunali. L'iniziativa prevede il coinvolgimento di 170 ragazzi e giovani di quattro istituti d'istruzione superiori dell'area cuneese, lezioni frontali di esperti Uncem e di Amministratori locali, formazione e approfondimenti sui territori.

"Nell'area montana, il dialogo tra generazioni non è codificato ed è occasionale, ha poche opportunità di scambio, e si ritiene debba essere guidato, attraverso le scuole, per favorire la conoscenza di cosa sia la montagna, della dimensione antropologica e sociale, economica e istituzionale - evidenzia il Presidentre Uncem Piemonte, Roberto Colombero -. La scuola diventa luogo nel quale cambiare il paradigma dei territori montani, facendo acquisire nuove consapevolezze agli studenti, ai giovani, favorendo l'ascolto. Se i giovani non sono ascoltati, non si sentono accolti. E questo spacca i territori e la stessa esistenza delle comunità locali. Vi è dunque bisogno di un dialogo e anche di approfondire opportunità, scelte, finanziamenti, incentivi".

Uncem ritiene importante, grazie al progetto: favorire il dialogo tra generazioni; coinvolgere i giovani nell'impegno istituzionale nei loro territori; comporre un nuovo "Patto educativo per le aree montane", tra le generazioni, tra giovani e adulti; generare occasioni di ascolto, in classe.

"Aumentare la consapevolezza delle "geografie", dell'incontro con i territori, aumentandone la conoscenza e la consapevolezza, nelle diverse fasi scolastiche, analizzando anche come cambia la percezione del territorio in base alle età - evidenzia Colombero -. Per favorire uno scambio tra studenti che risiedono nei Comuni montani e gli studenti che risiedono in realtà del fondovalle, più grandi, gestendo scambi di idee e di percezione, di approccio alla montagna e alle opportunità insediative, di servizi, di lavoro futuro che i territori offrono". E così permettere occasioni di approfondimento di quanto Comuni, Enti locali montani, comunità stanno facendo per consentire a giovani di restare, di avere una famiglia e dunque adeguati servizi, di lavorare e di fare impresa.