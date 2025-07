Monfortinjazz accoglie Kamasi Washington: il sassofonista visionario sul palco dell'Auditorium Horszowski

CUNEO CRONACA - Prosegue la 49esima edizione di Monfortinjazz, la storica rassegna musicale che anima l’estate di Monforte d’Alba, nel cuore delle Langhe. Sul palco dell’Auditorium Horszowski Kamasi Washington, uno dei protagonisti più visionari e innovativi della scena jazz mondiale.

Sassofonista visionario e figura centrale del jazz contemporaneo coon album come The Epic, Harmony of Difference e Heaven and Earth, Washington ha ridefinito il linguaggio jazzistico in chiave spirituale, cosmica e politica. Pluripremiato compositore, è autore della colonna sonora del documentario Becoming su Michelle Obama e membro fondatore del supergruppo Dinner Party, insieme a Robert Glasper, Terrace Martin e 9th Wonder. A Monforte, Washington presenta il suo ultimo lavoro discografico Fearless Movement (Young, 2024): un album ispirato alla nascita della sua prima figlia e alla danza come metafora di espressione e libertà.

Il festival, partito il 5 luglio con il quartetto acustico 40 Fingers, proseguirà con il blues della The Original Blues Brothers Band® (20 luglio), il lirismo del Brad Mehldau Trio (30 luglio) e si concluderà il 3 agosto con l’attesissimo concerto di Edoardo Bennato. A completare la proposta culturale, negli spazi della Chiesa di Sant’Agostino è visitabile la mostra fotografica “Dalla parte di Gianmaria Testa” del fotografo Alex Astegiano, storico ritrattista del festival, che racconta in immagini intime e suggestive la figura del grande cantautore piemontese.

Biglietti: Kamasi Washington (biglietti 45,00 €) , 20 luglio ore 19 - The Original Blues Brothers Band® (biglietti 50,00); 30 luglio ore 21.30 - Brad Mehldau Trio (biglietti 45,00 €); 3 agosto ore 21 - Edoardo Bennato (biglietti 60,00). Vendita online presso i circuiti mailticket.it, ticketone.it e ticketmaster.it. Punti vendita diretta: Edicola Bruno Luisa Tel: +39 0173 78129; Ufficio turistico di Monforte d'Alba Tel: +39 0173 78202, +39 375 8356711.