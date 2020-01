MONFORTE/ Vino e dazi Usa: incontro con i vertici nazionali Cia nell'azienda Conterno Fantino

È allarme rosso per il nostro vino, minacciato dall'introduzione dei dazi Usa sull'export che potrebbero entrare in vigore dalla metà del mese di febbraio. Per fare il punto della situazione e spiegare bene le strade che si aprono, Cia Cuneo organizza un incontro nell'azienda Conterno Fantino di Monforte d'Alba, lunedì 3 febbraio alle 18,30. Saranno presenti i dirigenti provinciali Cia Cuneo, alcuni rappresentanti delle province Cia piemontesi, il presidente regionale Cia Piemonte Gabriele Carenini, il presidente nazionale Cia Dino Scanavino.

Spiega Claudio Conterno, titolare dell'azienda e presidente provinciale Cia Cuneo: "Il rischio dell'applicazione dei dazi è concreto e, se attuato al 100%, causerebbe un danno enorme al nostro mercato ma non solo. Penalizzerebbe anche i ristoratori americani e gli importatori. Come Cia stimoliamo la partecipazione al dibattito e coinvolgeremo tutti gli imprenditori che esportano in Usa. Durante il nostro incontro illustreremo le azioni che la nostra Confederazione ha svolto a tutti i livelli istituzionali per la pressione che riteniamo sia giusta opporre ai Tavoli competenti, fino al Ministero e con i politici a Bruxelles".