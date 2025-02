Mondovisioni porta a Cuneo il documentario sulla resistenza alla censura in Russia

CUNEO CRONACA - La rassegna Mondovisioni, che porta a Cuneo per la prima volta gli appassionanti e urgenti documentari su attualità, diritti umani e informazione, selezionati dai maggiori festival da CineAgenzia e dal settimanale Internazionale e proposti in esclusiva per l’Italia, martedì 11 febbraio proporrà il suo terzo appuntamento al cinema Monviso (via XX Settembre 14). Mondovisioni è promossa da Noau | officina culturale, realtà cuneese attiva negli ambiti della valorizzazione, dell’innovazione e del welfare culturale, in collaborazione con Andrea Ceraso, filmmaker e formatore cuneese. L'iniziativa è realizzata con il sostegno del Comune di Cuneo.



Alle 20,30 il dialogo tra Gigi Garelli, direttore dell'Istituto storico della Resistenza di Cuneo, e Paolo Gerbaudo, sociologo, politologo, esperto di comunicazione politica, introdurrà la proiezione del documentario Of Caravan and the Dogs, il racconto della resistenza alla censura dei giornalisti russi, a cavallo dell’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. Gerbaudo ha scritto per Domani, El País, Foreign Policy, The Guardian, The New Statesman e altre testate internazionali, ha vissuto a Londra e adesso vive a Madrid, da dove interverrà in videocollegamento. Garelli e Gerbaudo partiranno da una disamina delle difficoltà incontrate dall'opposizione al conflitto russo-ucraino in Russia e in Ucraina per allargare lo sguardo a molte aree del mondo dove le democrazie stanno andando incontro a una svolta autoritaria. Alle 21,15 spazio alla proiezione del documentario, girato durante un anno decisivo, subito prima e dopo l’inizio del conflitto russo-ucraino. Un ritratto e una celebrazione degli ultimi difensori della democrazia in Russia, che cerca ostinatamente di trovare una ragione per sperare in un futuro diverso per il Paese. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti a partire dalle 20,15.



La rassegna Mondovisioni proseguirà ogni secondo martedì del mese fino a maggio. Martedì 11 marzo il talk a cura della cooperativa sociale Fiordaliso aprirà la via alla proiezione di Black Box Diaries, la storia di coraggio di una donna vittima di violenza sessuale contro l’attacco di politica, media e social in Giappone, mentre martedì 8 aprile il talk con la Fondazione Nuto Revelli introdurrà Democracy Noir, una riflessione sul senso della Resistenza nel nostro tempo con la storia di tre donne in lotta per denunciare le bugie e la corruzione del governo ungherese di Viktor Orbán. Martedì 13 maggio, infine, Noau | officina culturale farà entrare in clima Union, il documentario che ripercorre la nascita della prima sede sindacalizzata di Amazon negli Stati Uniti. Info al 324/5955585 e sulle pagine Facebook e Instagram di Noau | officina culturale.

