Mondovì, un'ordinanza nel pomeriggio fa saltare la serata di debutto dei "Doi Paset"

CUNEO CRONACA - Serata annullata all'ultimo a Mondovì, in provincia di Cuneo, dove ogni estate il centro storico si anima con i "Doi Pass".

L'associazione che organizza ha comunicato sui canali social "l’annullamento degli eventi della prima serata dei Doi Paset a causa di un’ordinanza comunale ricevuta nel pomeriggio in cui si impone all’associazione La Funicolare l’attuazione di misure di sicurezza non solo nelle due piazze oggetto di spettacolo, ma su tutta l’area pedonale". Non riuscendo ad ottemperare a tali richieste, il direttivo ha deciso di annullare l’evento.