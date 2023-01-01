Mondovì si ferma per Raffaele Costa: i funerali di Stato dell'ex ministro al Duomo di Piazza

ALICE MARINI - Per Mondovì, lunedì 14 settembre non è stata una giornata come le altre. Nel rione storico di Piazza, attorno alla Cattedrale di San Donato, una macchina organizzativa imponente ha permesso di gestire la viabilità, i controlli, l’arrivo delle autorità e delle tante persone presenti per l’ultimo saluto all’ex ministro Raffaele Costa, figura di primo piano della politica cuneese, piemontese e nazionale per oltre quattro decenni. Ad accompagnare il feretro anche la corona del Presidente della Repubblica.

Cinque i ministri presenti: il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il ministro della Salute Orazio Schillaci e la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

Tra le numerose presenze anche il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, la senatrice Stefania Craxi, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ed Emanuele Filiberto di Savoia, insieme a rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, della Camera di Commercio, delle Forze armate e dell’Esercito.

Dentro il Duomo, il ricordo di Costa è passato anche dalla sua idea concreta della politica: dalla lotta alla burocrazia alla conoscenza diretta dei problemi reali. Da ministro della Sanità, durante il governo Berlusconi, era nota anche la sua abitudine ai blitz negli ospedali, espressione di un modo molto pratico di intendere l’attività politica.

A scandire la riflessione anche le parole del poeta Mario Luzi: «Lascio e prendo il mio carico servile e scendo, scendo più che già non sia profondo in questo tempo, in questo popolo». Un’immagine richiamata per raccontare la politica vissuta come servizio e responsabilità: «Nulla di più nobile».

Al termine della cerimonia sono previste le orazioni commemorative di Antonio Maria Costa, fratello di Raffaele ed ex vicesegretario generale delle Nazioni Unite, del sindaco di Mondovì e presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, del presidente della Regione Alberto Cirio e del vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani.

Alice Marini