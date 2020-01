Mondovì protagonista alla festa dell'atletica provinciale: riconoscimenti speciali per Adele Roatta e Augusto Griseri

SERGIO RIZZO - Come da tradizione presso la sala San Giovanni di Cuneo, sabato 18 gennaio 2020, si è svolta la cerimonia di premiazione dell’atletica cuneese, un momento di festa in cui sono stati ricordati e insigniti di un ricordo gli atleti della provincia di Cuneo che si sono maggiormente distinti nel corso dell’anno 2019.

È stata l’occasione per il presidente della Fidal di Cuneo Lorenzo Colombero e Rosy Boaglio, presidente regionale, per tracciare un bilancio della stagione appena conclusa che è stata positiva su tutti i fronti, sia per i risultati tecnici ottenuti sia per i numeri che nonostante il periodo di difficoltà generale sono in crescita. Segno tangibile che l’atletica leggera soprattutto tra le categorie giovanili sta tornando a rivestire un ruolo primario.

Per l’atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo, è stata premiata Adele Roatta in virtù dell’ottima annata e delle due medaglie conquistate ai campionati italiani di Cross (argento a Venaria nel mese di marzo) e sui duemila metri (bronzo a Forlì ad ottobre) unite al titolo regionale di campestre.

Inoltre sono stati premiati i campioni provinciali e regionali delle categorie giovanili e assolute su cui spicca il titolo piemontese ottenuto da Andrea Pace nel lancio del disco, Valter Cerri salto in alto indoor, Davide Rolfi 60 metri indoor e outdoor, Armin Ficano 60 ostacoli indoor e dalla 4x100 ragazzi composta dagli stessi Rolfi e Ficano con Cristian Boschetti e Pietro Vieno.

Sono inoltre saliti sul palco a ritirare il premio nella classifica del Grand Prix provinciale Elisa Gallo, Filippo Curti, Soraia Cillario e Davide Rolfi. Grazie anche a questi risultati, il tecnico dell’atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo Augusto Griseri è stato insignito della prestigioso riconoscimento di “Tecnico dell’anno 2019”.

Secondo premio individuale a distanza di poche settimane dall’ “Alloro al merito sportivo” attribuitogli dal Coni. Al fratello, Fabrizio Griseri, è andata la targa “Giudice dell’anno” per l’impegno e la professionalità dimostrata sui campi gara durante l’intera stagione.

Di seguito i risultati dei premiati per l’atletica Mondovì – Acqua s. Bernardo nel 2019. Medaglie Campionati Italiani: Adele Roatta (Cf) 2ª classificata nei campionati Italiani di corsa campestre di Venaria Reale e 3ª classificata nei duemila metri nei campionati italiani individuali e per regioni cadetti e cadette di Forlì. Campioni/esse regionali – individuali: Cerri Valter (Am) – alto indoor. Ficano Armin (Rm) – 60Hs indoor.

Roatta Adele (Cf) - corsa campestre. Rolfi Davide (Rm) – 60m indoor, 60m. Pace Andrea (Sm) – Lancio del disco. Campioni/esse regionali – staffette: 4x100 (Rm) Boschetti Cristian - Ficano Armin - Vieno Pietro - Rolfi Davide Campioni/esse provinciali – individuali: Ambrosio Marco (Cm) – martello. Bilardo Francesca (Cf) – 300Hs, 80Hs, 300m Boetti Caterina (Rf) – mille m. Boschetti Cristian (Rm) – peso. Bosio Tommaso (Cm) – 300Hs. Curti Filippo (Cm) – alto, 100Hs. Gallo Elisa (Cf) – alto, martello, giavellotto, triplo, lungo.

Guffanti Andrea (Cm) – peso. Iaropoli Natascia (Af) - 100m. Roatta Adele (Cf) – mille m, 1200Sp, corsa campestre e Rolfi Davide (Rm) – 60m, lungo. Campioni/esse provinciali – staffette: 4x100 (Rm) Boschetti Cristian - Ficano A(Rm)in - Vieno Pietro - Rolfi Davide. 4x100 (Cf) Sannino Sofia - Gallo Elisa - Roa' Rebecca - Bilardo Francesca 100+200+300+400 (Rm) Boschetti Cristian - Vieno Pietro - Rolfi Davide - Ficano Armin.

Sergio Rizzo

(Nella foto: la premiazione di Adele Roatta, di Augusto Griseri e di tutti i premiati per l’atletica Mondovì – Acqua s. Bernardo del 2019)