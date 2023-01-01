Mondovì: nell'ex chiesa di Santo Stefano viaggio nel Surrealismo tra visite guidate e art coaching

CUNEO CRONACA - Un viaggio tra immaginazione, simboli e meraviglia nel cuore di Mondovì. La mostra “Tra sogno e magia. Pittura surreale e fantastica”, allestita presso l’ex Chiesa di Santo Stefano, invita il pubblico a vivere un’esperienza immersiva nel mondo del Surrealismo, tra visioni oniriche e suggestioni capaci di annullare il confine tra realtà e fantasia.

Per approfondire i contenuti della mostra e scoprire i segreti delle opere esposte, sono in programma alcune visite guidate speciali. Il primo appuntamento è in calendario per domenica 22 marzo alle ore 16, in occasione del Mercatino dell’antiquariato Retrò. Seguiranno poi le visite di domenica 12 aprile alle ore 16, durante la Fiera di Primavera, domenica 19 aprile alle ore 18, giornata in cui alle 19 è prevista anche la presentazione del libro “Un’altra vita” di Lidia Laudani, quindi domenica 26 aprile alle ore 16 e infine domenica 3 maggio alle ore 16, ultimo giorno utile per visitare la mostra.

Accanto alle visite guidate, il calendario propone anche un’esperienza esclusiva in orario serale. Giovedì 26 marzo alle ore 20.30 è infatti in programma un Laboratorio di Art Coaching, curato da Silvia Allochis. L’iniziativa unisce la visita guidata alla mostra a un momento laboratoriale con materiali artistici, offrendo ai partecipanti un percorso tra arte ed emozioni.

In vista delle festività pasquali sono inoltre previste aperture straordinarie a Pasqua e Pasquetta, con orario 10-13 e 14-19, un’opportunità in più per chi desidera trascorrere una giornata culturale diversa dal solito. La mostra osserva i seguenti orari di apertura: da martedì a giovedì dalle 14 alle 18, venerdì dalle 14 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, mentre il lunedì resta chiusa.

Gli organizzatori ricordano che i posti sono limitati e tendono a esaurirsi rapidamente. Le visite saranno confermate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, il numero dei posti è limitato e la prenotazione è obbligatoria.