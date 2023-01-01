Mondovì, "Mistral for Ail" al Baretti: musica per la ricerca contro i tumori del sangue

CUNEO CRONACA - Il tour “Mistral for AIL” arriva a Mondovì con il suo carico di musica che si unisce al carattere benefico dell’iniziativa a favore di AIL, l’Associazione Italiana contro le Leucemie, il Linfoma e il Mieloma, e in particolare alla sezione cuneese intitolata a Paolo Rubino che è strettamente collegata al lavoro degli ematologi degli ospedali di Cuneo e Verduno. L’appuntamento, organizzato con il patrocinio della città di Mondovì, è per sabato 6 dicembre nel celebre Teatro Baretti alle ore 21, con ingresso libero, poi chi vorrà darà il suo contributo per la ricerca in campo scientifico e per il lavoro che AIL svolge sul territorio e a favore degli ospedali, nella lotta continua contro i diffusi tumori del sangue.

Lo spettacolo ha uno speciale valore musicale: il gruppo Mistral, composto da Bruno Penna, voce e chitarra, Gianni Signetti alle chitarre, Stefano Cornaglia al pianoforte, Max Molino al basso e Mauro Valfrè alla batteria, a cui si aggiunge la nota voce di Fabio Gallina, speaker radiofonico che offre il suo incisivo intervento per completare il racconto della serata, offrirà al pubblico una scaletta di canzoni storiche e più recenti tratte dal loro cammino musicale, accompagnate e presentate da letture di brani che offrono completezza e intensità allo spettacolo, a cui si aggiungono alcune sorprese in programma durante la serata. I Mistral si rivolgono al pubblico con una canzone d’autore che mette al centro la parola e il racconto, offrendo una proposta d’ascolto dai toni ricercati e anche profondi, inseguendo immagini, figure e coscienze, oltre al riconosciuto legame con la loro terra d’origine.