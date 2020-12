Mondovì: le pallavoliste di Serie A2 fanno squadra e sostengono le atlete più giovani

CUNEO CRONACA - Lpm Pallavolo Mondovì è una società sportiva profondamente radicata nel territorio monregalese e cuneese, con l’obiettivo di promuovere lo sport della pallavolo tra i più giovani. L’associazione, infatti, allestisce formazioni agonistiche, iscritte ai relativi campionati federali (Dalla Serie A2 al minivolley VolleyS3) e organizza manifestazioni sportive riservate alle atlete dai 6 ai 19 anni.

L'attuale momento storico ha causato la sospensione di molte attività, ma la voglia di tornare in campo è tanta. Per questo la Serie A sostiene il giovanile Atlete e staff della Lpm Bam Mondovì Serie A2 con un progetto dedicato su Rete del Dono (clicca QUI).

Il progetto fa parte della campagna "Pallavoliste in forma" in collaborazione con la Fondazione Crc con l’obiettivo di acquistare materiale e attrezzatura da utilizzare durante le sedute di allenamento del settore giovanile. Un ambito che conta oltre 350 atlete, dai 12 ai 18 anni.

La mission è quella di "offrire alle ragazze del territorio monregalese la migliore opportunità di realizzazione come persone e come atlete in un ambiente sereno e divertente attraverso il lavoro di persone appassionate che lavorano in modo coordinato e disciplinato con competenza e professionalità”.

Rete del Dono la piattaforma di crowdfunding leader per la raccolta di donazioni online a favore di progetti d'utilità sociale ideati e gestiti da organizzazioni non profit (ONP).