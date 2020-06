Mondovì, partito il "mercato diffuso": banchi da piazza Ellero alle vie del centro storico

CUNEO CRONACA - Un mercato cittadino diffuso, articolato nelle piazze del centro storico di Breo, con un maggiore coinvolgimento del tessuto cittadino e delle vie dello shopping. Da oggi, sabato 20 giugno, il nuovo allestimento sperimentale del mercato cittadino del sabato, vedrà il coinvolgimento, oltre che degli spazi storici di piazza Ellero e ponte Silvestrini, anche di via Marconi, piazza Cesare Battisti e piazza Santa Maria Maggiore.

La rilocalizzazione si è resa necessaria a partire da più esigenze: il rispetto delle distanze e dei protocolli previsti per il periodo di emergenza e lo svolgimento dei lavori di riqualificazione dell’ala nord del mercato, interamente finanziati da un contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e oggi al via. Una sovrapposizione di necessità che, grazie ai proficui confronti con i mercatali e le Associazioni di categoria, ha portato alla programmazione, in forma sperimentale, del mercato diffuso, tra gli obiettivi di mandato dell’Amministrazione comunale.

Oltre che nella tradizionale piazza Ellero e sul ponte Silvestrini, dove verranno rilocalizzati alcuni banchi tradizionalmente collocati in piazza Ellero, il mercato si svolgerà su due nuove aree: una interesserà via Marconi e piazza Cesare Battisti e sarà riservata ai produttori agricoli della Regione Piemonte, in continuità con il "mercato contadino" sotto l’ala; l’altra riguarderà piazza Santa Maria Maggiore, antica “piazza dei formaggi”, dove potranno trovare posto banchi dedicati al commercio di generi alimentari, oltre che produttori agricoli e pescherie.

"Voglio ringraziare tutti coloro che, mercatali ed associazioni di categoria in primis, si sono resi disponibili ad accogliere questa proposta – commenta il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano –, che fino ad oggi non era stato possibile attuare. Ci rendiamo perfettamente conto della difficoltà del momento, specie per chi è reduce dal periodo di stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, ma proprio per questa ragione riteniamo sia questo il momento di mettersi in gioco, di provare a scommettere su formule innovative. Il mercato diffuso verrà attuato in forma sperimentale, ma credo che possa essere un’occasione di rilancio sia per il mercato e i mercatali, sia per il centro storico".

Con la nuova organizzazione del mercato cittadino del sabato, verranno introdotte le seguenti modifiche alla disciplina della viabilità e della sosta, con orario 6-14 in tutti sabati di mercato o giorni sostitutivi: divieto di transito veicolare in via Marconi e divieto di uscita da via Cigna su piazza Cesare Battisti/via Marconi. I residenti, i domiciliati, gli utilizzatori di autorimesse in via Cigna e largo monsignor Roatta, attualmente autorizzati a transitare nelle aree interessate dalla modifica, potranno accedervi dal varco elettronico di piazza San Pietro, uscendo poi da via Cigna in direzione via Piandellavalle, previo accreditamento al sistema ZTL-Breo. Per l’accreditamento, è necessario trasmettere all’indirizzo mail ztl@comune.mondovi.cn.it la targa del proprio veicolo entro il giorno 20 giugno 2020.