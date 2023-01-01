Mondovì, giovedì incontro online per il libro "In difesa dei contadini" di Antonio Onorati

CUNEO CRONACA - Il Comizio Agrario in collaborazione con la libreria “Il Banco” di Mondovì organizza giovedì 19 marzo, alle ore 17,30, la presentazione online “In difesa dei contadini” di Antonio Onorati, nell’ambito della rassegna “Coltiviamo letture”.

"Sono proprio i contadini a poterci salvare dallo strapotere dell’agroindustria che vuole controllare la terra e le sementi riducendo il cibo a una merce", leggiamo sulla copertina del libro. Antonio Onorati è, tra le altre cose, contadino e attivista. Da decenni si batte per la difesa e la visibilità delle agricolture contadine. Fa parte dell’Associazione Rurale Italiana e del Coordinamento Europeo Via Campesina. Ha anche ricoperto il ruolo di presidente del Centro Internazionale Crocevia.

Antonio Onorati dialogherà con Attilio Ianniello, direttore del Comizio Agrario e con quanti vorranno partecipare all’incontro. L’evento è online su piattaforma Zoom ed è gratuito.

Per info: Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì - E-mail: comizioagrario1867@gmail.com. Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).