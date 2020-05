MONDOVÌ/ Dal 1° giugno riapre Infinitum: nuovi orari e modalità d’accesso in tutta sicurezza

CUNEO CRONACA - Dal 1° giugno torna Infinitum, la mostra immersiva, prima ed unica nel suo genere in Piemonte, allestita presso La Chiesa della Missione di Mondovì Piazza.

Con la nuova apertura, Infinitum cambia orari, spostandosi in fascia serale, il venerdì e il sabato sera dalle ore 20.30 alle ore 23.30. (Ultimo accesso ore 23.00).

Apertura straordinaria nelle date del 1° e del 2 giugno, nelle stesse fasce orarie, in occasione della festa della Repubblica.

I nuovi orari di apertura permetteranno una piena fruizione del suggestivo spettacolo “Andrea Pozzo Racconta”, combinazione di giochi di luce, musiche barocche e racconti, oltre all’utilizzo dei visori 3D e dei video immersivi a 360 gradi.

Torneranno quindi anche le collaborazioni con i locali commerciali di Piazza Maggiore e altre importanti novità che riguardano la possibilità di accesso e di visita la domenica pomeriggio.

Infinitum torna con ingressi contingentati su prenotazione, sarà possibile accedere ogni 30 minuti a gruppi di massimo 20 persone mantenendo sempre le distanze di sicurezza. Ai visitatori sarà richiesto di indossare guanti e mascherine per la protezione di tutti.

Per la sicurezza dei visitatori i dispositivi utilizzati per la visita saranno opportunamente sanificati dopo ogni utilizzo, con prodotti specifici e garantiti, per la massima tutela degli avventori. Le operatrici, allo stesso modo, saranno chiamate ed indossare gli opportuni dispositivi di sicurezza e al controllo della contingentazione degli ingressi.

Infinitum sarà sempre disponibile su prenotazione anche durante gli altri giorni ed orari della settimana.

Per le modalità di prenotazione e per tutte le informazioni relative alla visita, è possibile consultare il sito internet www.infinitumondovi.it o scrivere alla mail info@infinitumondovi.it.