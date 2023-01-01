Mondovì, cromo oltre i limiti nel laghetto di Sant'Anna Avagnina: divieto di utilizzo dell'acqua

CUNEO CRONACA - Dopo la segnalazione al Comune di Mondovì, si sono svolte specifiche indagini da parte dell’Arpa Piemonte.

In riferimento all’episodio di contaminazione idrica riscontrato nei pressi di un laghetto di Sant’Anna Avagnina, l’ufficio ambiente e i tecnici comunali precisano quanto segue: l’intervento dell’Arpa Piemonte è stato richiesto dal Comune di Mondovì in seguito ad alcune segnalazioni puntuali; il personale dell’Arpa, prontamente intervenuto, ha constatato come i livelli di cromo fossero superiori ai limiti imposti dalla legge soltanto nelle acque superficiali del laghetto, premunendosi di accertarne e di comprenderne l’origine e l’eventuale estensione. Ha, inoltre, richiesto l'adozione di una ordinanza che vietasse l'utilizzo delle acque di detto laghetto. Tale ordinanza è stata assunta dal sindaco venerdì 10 aprile scorso.

Gli uffici comunali e le autorità competenti continuano a seguire l’evoluzione della vicenda con attenzione e costanza e sono pronti ad assumere qualsiasi ulteriore iniziativa a tutela della comunità.