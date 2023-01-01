Mondovì, attenzione alle truffe: falsi verbali di multa circolano via email

CUNEO CRONACA - Riceviamo dal Comune di Mondovì: "In considerazione di alcune segnalazioni giunte al Comando di Polizia Locale della Città di Mondovì relative alla ricezione di una comunicazione telematica che attesta una presunta violazione del Codice della strada per “superamento del limite di velocità” (con annessa una richiesta immediata di pagamento digitale), la stessa Polizia Locale invita a diffidare dell’intera missiva poiché non corrispondente a verità.

In tal senso, il tentativo di truffa è facilmente identificabile attraverso la verifica del mittente ovvero considerando che le modalità di pagamento dei verbali di violazione del Codice della strada sono soltanto quelle riportate sul retro degli stessi (e non contemplano la richiesta di pagamento attraverso mail telematica ordinaria). Per eventuali dubbi e informazioni, è possibile contattare il Comando di Polizia Locale allo 0174.559205".