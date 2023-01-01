Mondovì, al Comizio Agrario un seminario sui Presìdi Slow Food e la difesa della biodiversità

CUNEO CRONACA - Il Comizio Agrario e Slow Food Monregalese Cebano Alta Val Tanaro e Pesio organizzano venerdì 13 marzo alle 17,30 nella sede del Comizio Agrario in piazza Ellero 45 a Mondovì il seminario “I presidi della biodiversità”.

La difesa della biodiversità sia agraria che naturale è fondamentale per la salute del pianeta Terra e di conseguenza per la salute delle donne e deli uomini che abitano questo nostro pianeta. È quindi fondamentale conoscere le problematiche inerenti alla difesa e promozione della biodiversità stessa per saper rispondere alla domanda: “Cosa posso fare io?”.

Dopo i saluti di Guido Viale e Attilio Ianniello, rispettivamente presidente e direttore del Comizio Agrario, e di Germano Giraudo, fiduciario della Condotta Slow Food Monregalese Cebano Alta Val Tanaro e Pesio, interverrà Roberto Sambo, referente dei Presidi Slow Food del Piemonte ed esperto di biodiversità.