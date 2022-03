Tutte le nuove tecnologie per persone con disabilità visiva nell'ex sede Amac a Mondovì

CUNEO CRONACA - Sabato 9 aprile, in via Armando Diaz 11 a Mondovì (Cuneo), Tiflosystem - azienda leader nel settore delle soluzioni tecnologiche per la vita indipendente delle persone cieche e ipovedenti - apre una nuova sede per consentire ai disabili visivi di avere la possibilità di sperimentare direttamente i nuovi ritrovati della tecnologia per la loro vita indipendente.

Macchine di lettura automatiche, sistemi ingrandenti ad altissima risoluzione, tablet braille, strumenti per la didattica saranno a disposizione nella sede per i diretti interessati, i loro famigliari ma anche per gli operatori scolastici e socio-sanitari.

Tiflosystem opera dal 1987 a Piombino Dese nel padovano e fa parte oggi del gruppo Abilnova che, con la Cooperativa Abc Irifor di Trento, le società Soluzioni 104 di Meta di Sorrento (Na) e Free Vision di Messina, ha in pianta organica oltre 200 persone.

Con la sede di Mondovì si apre quindi una porta importante per il soddisfacimento qualificato dei bisogni delle persone cieche e ipovedenti, a partire dalla scuola al mondo del lavoro ma soprattutto delle necessità quotidiani delle persone anziane.

Tiflosystem sarà un punto di riferimento delle municipalità, delle associazioni e delle organizzazioni sanitarie con dimostrazioni mirate, attività formative e con la fornitura delle tecnologie più appropriate prodotte a livello mondiale.

La sede, che fu dell’Amac (Associazione Monregalese Amici dei Ciechi), completamente rinnovata, è quindi ancora un punto di riferimento dove trovare risposte innovative e qualificate alle esigenze di vita indipendente delle persone con disabilità visive del Nord Ovest italiano e si porrà come punto di incontro per l’attivazione di progetti all’avanguardia anche nel campo dello sport, della musica e dell’arte.

“Mondovì – afferma Davide Cervellin, fondatore e presidente cieco di Tiflosystem – è stata scelta perché facilmente raggiungibile grazie al treno e all’autostrada, sia dalla Liguria che dal Piemonte ed ecco quindi che la sede di via Diaz diventa una scelta forte di riqualificazione del territorio”.

Tiflosystem è il main sponsor della Fondazione Lucia Guderzo Ets che si occupa, a livello nazionale, di organizzare iniziative ed eventi socio-culturali per l’emancipazione e la piena inclusione delle persone disabili. La Fondazione Lucia Guderzo è Editore di tre riviste Braille e organizzatore di campi scuola invernali ed estivi per ragazzi ciechi e ipovedenti.