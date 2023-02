MONDOVI'/ Legumi e biodiversità: il progetto "Increase" e l'esperimento di Citizen science

CUNEO CRONACA - Il Comizio Agrario di Mondovì ha nel corso dei suoi oltre centocinquant’anni promosso la valorizzazione delle colture e degli allevamenti tradizionali dei vari territori di pianura, collina e montagna del Monregalese. Da oltre vent’anni poi conserva in un campo varietale frutticolo oltre 130 varietà di mele locali. Ultimamente con la supervisione della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino ha dato vita ad una piattaforma sperimentale agroecologica sita nel parco del Castello di Rocca de’ Baldi.

In quest’ultimo ambito ha organizzato in collaborazione con associazioni ed Enti pubblici e privati una serie di incontri e giornate intere dedicate alla difesa e promozione della biodiversità agraria. Per questo il Comizio Agrario in occasione del 10 febbraio, Giornata mondiale dei legumi, ha deciso, di partecipare in qualità di stakeholder al progetto europeo INCREASE che ha come obiettivo quello di «sviluppare strumenti e metodi di conservazione efficienti ed efficaci per promuovere la biodiversità agricola in Europa, concentrandosi sui legumi alimentari».

L’importanza dei legumi in generale e dei fagioli in particolare è dimostrata dal fatto che la Food and Agriculture Organization (Fao) li ha definiti «semi nutrienti per un futuro sostenibile». Occorre quindi «sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo importante dei legumi per una produzione alimentare sostenibile e per una dieta sana e sul loro contributo alla sicurezza alimentare e alla nutrizione; promuovere il valore e l’utilizzo dei legumi in tutta la catena alimentare, i loro benefici per quanto riguarda la fertilità del suolo e i cambiamenti climatici e la lotta alla malnutrizione; incoraggiare connessioni attraverso tutta la catena alimentare per promuovere la produzione di legumi, incoraggiare il potenziamento della ricerca e affrontare le sfide nel campo del commercio dei legumi» (FAO 2016).

I legumi inoltre sono importanti per la rotazione con altre colture poiché sono azotofissatori, aumentano quindi la fertilità del terreno. Il progetto INCREASE inoltre ha lanciato l’esperimento di Citizen science (scienza dei cittadini) a cui aderiamo tramite il nostro tecnico agrario Federico Odetto. All’Esperimento di Scienza dei Cittadini (Citizen Scienze Experiment, CSE,) inserito nel progetto europeo Increase, coordinato dal prof. Roberto Papa, Docente Ordinario di Genetica Agraria all'Università Politecnica delle Marche, possono partecipare tutti coloro che hanno coscienza della necessità di preservare e promuovere la biodiversità agraria.

Nel proprio davanzale, balcone, terrazzo, campo o giardino si possono seminare i fagioli, curarli, scambiare i semi con altri cittadini, studiarne l’adattamento al clima del proprio territorio etc. etc. Chi desidera partecipare all’esperimento può iscriversi entro il 28 febbraio 2023, scaricando una app, e ricevendo a casa i semi di cinque diverse varietà tradizionali di fagioli (al seguente link tutte le informazioni: https://www.pulsesincrease.eu/it/experiment ). Tutti coloro della provincia di Cuneo che si iscriveranno all’esperimento, se lo vorranno, potranno darne notizia al Comizio Agrario che intende creare una rete di persone, agricoltori o semplici cittadini, desiderose di contribuire alla difesa e promozione della biodiversità agraria.