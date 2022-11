MONDOVI'/ La lotta alla flavescenza dorata della vite: incontro con il Comizio Agrario

CUNEO CRONACA - La Flavescenza dorata è una malattia epidemica segnalata per la prima volta in Francia negli anni Cinquanta del Novecento. In Italia viene osservata nell’Oltrepò pavese sul finire degli anni Sessanta. In Piemonte si diffonde soprattutto a partire dalla fine degli anni Novanta.

La Flavescenza dorata è una malattia che colpisce la vite ed è provocata da un fitoplasma, microrganismo simile a un batterio, che vive nei vasi floematici della pianta ospite, oppure all'interno dell'insetto vettore, lo Scaphoideus titanus Ball. È una malattia estremamente pericolosa per i vigneti.

Come contrastarla? Se ne parla venerdì 11 novembre, alle 20,30, nella sede del Comizio Agrario in piazza Ellero 45 in Mondovì nel convegno intitolato “Aggiornamenti su flavescenza dorata della vite. Recovery ed esperienze di difesa sostenibile in vigneto”. Intervengono Pier Franco Blengini, Presidente del Comizio Agrario, e Attilio Pecchenino, Coordinatore del Comitato intercomunale Doglianese e Monregalese per la lotta alla flavescenza dorata.

L’evento gratuito è in presenza (nel rispetto delle norme anti Covid).

Per info: Comizio Agrario, piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì; comizioagrario1867@gmail.com; 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).