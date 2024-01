MONDOVI'/ L'arte dell'apicoltura si impara con Nico Civello in tre serate al Comizio agrario

CUNEO CRONACA - L’arte dell’apicoltura è sempre stata presente nell’ambiente rurale monregalese fin dai tempi più remoti. È nei primi decenni del secolo scorso, il Novecento, tuttavia che si è sviluppata in modo razionale comprendendo anche la vitale importanza delle api per le produzioni agrarie fruttifere, e non solo.

Per venire incontro a quanti, anche solamente a livello familiare, desiderano allevare qualche famiglia di api, il Comizio Agrario organizza il seminario "Introduzione all’apicoltura". Il seminario sarà svolto in presenza il martedì 16, martedì 23 e martedì 30 gennaio dalle 20,30 alle 22 presso la sede del Comizio Agrario in piazza Ellero 45 a Mondovì.

Le tre serate formative sono tenute dall’apicoltore Nico Civello dell’azienda “L'Amel Ёd Nico” di Farigliano con il seguente programma:

16 gennaio 2024: INTRODUZIONE ALL'APICOLTURA (fisiologia dell’ape, l’arnia, cosa si utilizza per il controllo e visite alle arnie, etc.).

23 gennaio 2024: PRODUZIONE DEL MIELE (produrre il miele, norme di laboratorio, attrezzature necessarie per la produzione stessa e l’invasettamento, etc.).

30 gennaio 2024: TRATTAMENTO E ALIMENTAZIONE (prevenzione, difesa e cura della famiglia delle api dalle malattie e parassiti, alimentazione invernale, etc.).

Per chi lo desidera è anche possibile collegarsi in remoto (richiedere il link per connettersi all’evento). In entrambi i casi occorre prenotarsi (specificando se in presenza o in remoto).

Per info e iscrizione al seminario contattare il Tecnico agrario Federico Odetto: e-mail: seminari@comizioagrario.org Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì e sabato dalle ore 9 alle 12).