MONDOVI'/ Il Carlevé parte con la nomina della Béla e la consegna delle chiavi al Moro

Grande attesa per gli eventi del 3 febbraio 2024: perché in quel giorno si svelerà l'identità della Béla Monregaleisa, la figura femminile che accompagna il Moro – interpretato da Mario Bosia – nelle sue scorribande carnevalesche. Sarà bionda o bruna? Di che colore sarà il suo vestito? ... lo scopriremo assieme sabato 3 in una giornata ricca di avvenimenti.

La presentazione della Béla Monregaleisa è in programma alle ore 15 presso la Sala del Consiglio comunale a Mondovì, in corso Statuto, nel cuore di Breo, con il Moro e tutta la sua Corte. Che non saranno soli! Infatti, saranno presenti come da tradizione molti amici dei carnevali piemontesi, liguri e della Valle d'Aosta, in visita a Mondovì per rinsaldare legami di affetto e amicizia.

A seguire, il Moro, la Béla, la corte ed il “plotone” delle maschere degli altri carnevali effettuerà un piccolo “tour” del Centro storico di Breo, portando musica, allegria e colore per le vie della città. E siccome Mondovì ha la fortuna e la particolarità di avere non uno, bensì due Centri storici, il vivace gruppo si trasferirà nel rione di Piazza, grazie alla Funicolare, un altro dei marchi di fabbrica più suggestivi e caratteristici della città.