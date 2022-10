MONDOVI'/ Emilio Bertone di Sambuy, protagonista dell'agricoltura di un'epoca

SERGIO RIZZO - Presso il giardino del “Belvedere” a Mondovì Piazza (Cuneo), con la partecipazione del marchese Guido Gay di Quarti, il presidente del Comizio Agrario Pier Franco Blengini, il sindaco di Mondovì Luca Robaldo, l’assessore Alessandro Terreno e il sindaco di Lesegno Emanuele Rizzo, è stata deposta una corona al monumento del marchese Emilio Bertone di Sambuy nell’ambito del 150° anniversario della morte. L’opera marmorea dello scultore Pietro Della Vedova, era un omaggio della città di Mondovì a un uomo che aveva avuto il merito di iniziare la rigenerazione dell’agricoltura monregalese.

Alle ore 17, presso il Comizio Agrario in piazza Ellero 45 a Mondovì, è stato dato inizio ai lavori di un convegno dedicato alla memoria di Emilio Bertone di Sambuy. Dopo i saluti del presidente del Comizio Agrario Pier Franco Blengini, la parola è passata ad Attilio Ianniello che ha diffusamente parlato di “Emilio Bertone di Sambuy, un maestro di innovazione e sperimentazione scientifica agraria”. Antonello Bertone è di seguito intervenuto parlando della "Famiglia Bertone e il Marchese di Sambuy: percorsi di memoria” e, a concludere i lavori del Comizio, il Marchese Guido Gay di Quarti di Lesegno ha parlato del "Castello di Lesegno: incrocio di nobili casate”.

Una giornata interessante in cui è stato messo in evidenza il ruolo del protagonista nell’ambito dell’agricoltura, con nuove idee che al tempo aveva applicato all’interno dei suoi possedimenti di Lesegno. Emilio Bertone di Sambuy, nato il 28 marzo 1800 a Torino dal conte Carlo Gabriele e da Daria Delfina Ghilini, fu creato da Napoleone paggio d’onore e assegnato al servizio del principe Camillo Borghese, governatore dei Dipartimenti transalpini, carica corrispondente a viceré del Piemonte. Nel 1814 usciva dall’Ecole Polytechnique col grado di sottotenente di artiglieria e, dopo la restaurazione dei Savoia, entrava nel Corpo Reale Artiglieria, prendendo parte alla campagna del 1815. Promosso colonnello nel 1839, gli era affidato il comando dell’artiglieria di Genova e la direzione della fonderia dell’arsenale genovese. Nominato il 14 aprile 1848 aiutante di campo di Carlo Alberto, partecipò alla campagna nel cui corso comandò per breve tempo le truppe che tentarono la liberazione dei ducati e le milizie di Modena e Reggio. Abbandonata nel 1849 la vita militare e, presa dimora nella sua tenuta di Lesegno, si dedicò all’agricoltura e alla chimica agraria, cui si era interessato sin da giovane.

Ancora oggi Bertone di Sambuy è noto soprattutto per la sua opera di agronomo. Insieme al Cavour, al Bonafous, al Peyron, al Burdin, fu tra i pochi proprietari terrieri che si mostrarono attenti a ogni novità. Favorì nelle sue proprietà l’introduzione delle macchine agricole; ed egli stesso ideò un aratro che porta appunto il suo nome. Gli venne in seguito, era il 1844 a Milano, assegnata la presidenza della sezione di agronomia, oltre che per benemerenze scientifiche, per ragioni politiche, poiché i patrioti milanesi vollero vedere nel Bertone di Sambuy colonnello dell’esercito sardo, il simbolo di un possibile futuro esercito italiano.

Aveva al tempo sposato Luisa Del Carretto, erede del marchesato di Lesegno, e anche al Bertone di Sambuy, il 21 febbraio 1843, fu concesso personalmente il titolo di marchese. Gli anni del 1870 iniziarono per Emilio Bertone di Sambuy in modo drammatico. Abituato a condividere con i suoi massari i lavori dei campi, venne colpito da paralisi e, dopo diversi mesi di sofferenza, morì in Lesegno il 10 agosto 1872. La maggior parte dei suoi scritti è raccolta nella rivista “L’Economia Rurale”, organo ufficiale del Comizio agrario.

Sergio Rizzo