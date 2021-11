MONDOVI'/ Dove scienza e arte si incontrano: presentazione online del libro "In un seme"

CUNEO CRONACA - Il Comizio Agrario, la rivista monregalese online di letteratura "Margutte" e la Libreria Banco, presentano venerdì 3 dicembre alle ore 17,30 nell’ambito della rassegna "Coltiviamo letture" il libro "In un seme. Manuale per piccoli collezionisti di meraviglie" di Beti Piotto e Gioia Marchegiani. È un libro splendidamente illustrato che spiega, senza lesinare informazione scientifica, la diversità della vita impiegando i semi come filo conduttore e dimostra come arte e scienza possono interagire e potenziarsi reciprocamente.

«Perché proprio i semi?» si legge in IV di copertina. «Perché sono l’emblema perfetto della vita: hanno infinite e sorprendenti forme, sono avventurosi, intelligenti, generosi, sanno spostarsi e adattarsi all’ambiente, difendersi e fare amicizia con molte specie viventi. La nostra vita sulla Terra dipende dalle piante, e la vita delle piante dipende dalla capacità dei loro semi di farla nascere; per questo è fondamentale conoscere la storia e le storie dei semi, la loro importanza, e la loro sbalorditiva varietà».

Le autrici Beti Piotto, agronoma esperta di biodiversità, e Gioia Marchegiani, straordinaria illustratrice di natura, dialogheranno con Milena Bellonotto, operatrice culturale in orticoltura didattica e terapeutica. e collaboratrice del Comizio Agrario. L’evento gratuito è trasmesso online, su piattaforma Zoom. Il link per partecipare verrà inviato a chi si registrerà. Per info e iscrizione: Comizio Agrario, piazza Ellero 45, Mondovì. Mail: comizioagrario1867@gmail.com; tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).