MOMBASIGLIO/ Bando filiere del Gal Mongioie, venerdì secondo incontro informativo

SERGIO RIZZO - E' in programma il secondo incontro informativo del Bando filiere PIF del G.A.L. Mongioie. Il dott. Giampietro Rubino, direttore del Gal Mongioie soc. cons.le a r.l. con sede in piazza Vittorio Veneto n.1 a Mombasiglio, con riferimento al Bando di cui in oggetto, comunica che venerdì 17 marzo alle 14 si svolgerà in call un secondo incontro informativo sul bando.

L’incontro è dedicato e rivolto ai legali rappresentanti dei partecipanti diretti e indiretti delle filiere che si stanno costituendo. "Vi invitiamo pertanto a divulgare la presente presso i vostri associati – spiega il dott. Rubino - che sono interessati a partecipare al Bando".

I soggetti interessati sono pregati di inviare al G.A.L. Mongioie (info@galmongioie.it) entro le ore 12 di venerdì 17 il proprio indirizzo email per poter essere invitati alla call. Successivamente all’incontro, il G.A.L. provvederà ad inviare ai partecipanti apposita attestazione che dovrà essere allegata obbligatoriamente alla domanda di sostegno.

Sergio Rizzo