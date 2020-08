CUNEO CRONACA - Domenica 23 agosto 2020 Lunetta11 (Mombarcaro, Cuneo) promuove e ospita per ATTRAVERSO FESTIVAL una giornata dedicata al progetto Lezioni Recitate della Compagnia Marco Gobetti tra le sculture e gli alberi del bosco circostante.

Un picnic culturale all’aria aperta in cui, attraverso l’interpretazione dell’attore, ci si può addentrare in memorie storiche utili a riflettere analogicamente sul presente: la lezione recitata Giaime e Luigi Pintor | Agire in modo utile evoca la vita di due protagonisti dell’antifascismo, a partire dalle pagine più belle scritte da Giaime e Luigi, due fratelli che, grazie al loro rigore intellettuale, hanno fornito un esempio di quanto sia importante il legame tra la politica e la cultura.

Lo spettacolo avrà luogo alle h 17.30 e il pubblico è invitato a portare con sé un piccolo kit da picnic: un plaid su cui sdraiarsi ascoltando la lezione recitata e una borraccia da riempire con l’acqua della fonte di Lunetta.

Per le disposizioni anti COVID-19 è obbligatorio l'uso della mascherina personale. In caso di dimenticanza saranno messe a disposizione dall'organizzazione, salvo esaurimento scorte. Per info e prenotazioni: info@lunetta11.com

Una lezione recitata è un intervento performativo sulla base di un testo preparato da uno storico – o da un antropologo, un archeologo, uno studioso di letteratura -, a cui dà corpo, voce, interpretazione. Le lezioni recitate, nate per le scuole superiori e l’Università con lo scopo di vitalizzare la didattica, possono essere dedicate a qualunque pubblico e dunque sono state e sono realizzate pure in circoli, teatri, centri di studio e di incontro, librerie, biblioteche, bar, su strada; e in ogni luogo in cui possa nascere un rapporto significativo fra attore e pubblico.

Lezioni Recitate è un progetto nato nel 2011, con l’ideazione di Leonardo Casalino, Gabriela Cavaglià e Marco Gobetti; promosso da Consiglio Regionale del Piemonte – Comitato Resistenza e Costituzione, è stato realizzato dalla Compagnia Marco Gobetti in collaborazione con il Centro studi Piero Gobetti; e successivamente con Unione culturale Franco Antonicelli, Parco Paleontologico Astigiano, UniASTISS - Polo Universitario “Rita Levi Montalcini”, Istituto di studi storici Gaetano Salvemini, Associazione Turismo in Langa, Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare.

Dal 2016 il repertorio delle Lezioni Recitate si è arricchito, andando a toccare – oltre alla storia – la disciplina dell’archeologia; nel 2018 i titoli in repertorio diventano undici, con l’allestimento di quattro nuove lezioni recitate, ascrivibili alla storia, all’archeologia, alla letteratura e all’antropologia; del 2019 è una nuova lezione recitata dedicata al tema stesso del “teatro”. Sei gli attori sinora coinvolti nel progetto: Anna Delfina Arcostanzo, Andrea Caimmi, Giuliano Comin, Diego Coscia, Marco Gobetti, Marta Zotti; cinque gli autori: Anna Delfina Arcostanzo, Leonardo Casalino, Valentina Cabiale, Marco Gobetti, Franco Pezzini.

Lunetta11 è una piccola borgata nel comune di Mombarcaro risalente al XVII secolo immersa nei boschi di castagno dell’Alta Langa. Il suo nome deriva dalla disposizione delle case a forma di luna calante. Sono i territori di Beppe Fenoglio, della Malora, dello spopolamento degli anni ’50 e della felice controtendenza di questi ultimi anni al ripopolamento dei borghi italiani. Qui nel 2014 una famiglia torinese, attiva nel mondo artistico e musicale, ha acquistato e ristrutturato una porzione di paese con particolare attenzione ai vincoli paesaggistici ed ecologici. Alcuni membri della famiglia, i cui componenti sono Eva Menzio, Claudia Zunino e Francesco Pistoi, hanno eletto la borgata loro residenza abitativa e lavorativa e, desiderosi di stabilire un legame con il territorio, hanno avviato il progetto di Lunetta11. Lunetta11 è una galleria d'arte contemporanea con una mostra allestita nei diversi edifici, nelle strade di paese e nel bosco, coinvolgendo artisti di fama come Giulio Paolini, Luigi Mainolfi, Valerio Berruti, e giovani artisti selezionati dalle diverse scuole e accademie italiane.

In parallelo alla galleria d'arte nel gennaio 2020 viene inaugurata l'eIchetta discografica che dà forma pubblica allo studio di produzione di Lunetta11 di Francesco Pistoi aka Pisti (Motel ConnecIon, Krakatoa, Mangaboo).

Nata nel 2008 per iniziativa di Marco Gobetti, che intese sviluppare e condividere con altri artisti suggestioni, poetica e azione derivanti dal lavoro del decennio precedente, l’Ass. cult. Compagnia Marco Gobetti si caratterizza come luogo di scambio e incontro fra artisti diversi per percorsi ed esperienze: un gruppo eterogeneo, variabile e modulabile a seconda dei progetti intrapresi.

La Compagnia coniuga urgenza, spirito avventuroso e rigore artistico degli attori e mira a suscitare lo stupore del pubblico utilizzando strumenti e atti non canonici ed essenziali. Negli ultimi anni ha sviluppato un'opera tesa a trovare nuove modalità per il racconto orale della storia, che ha dato vita a progetti quali le "Lezioni recitate", "Raccontare la Repubblica" (comprensivo quest'ultimo di un laboratorio storico-teatrale di creazione pubblica per cittadini e dello spettacolo "Carlo, Ettore, Maria e la Repubblica - Storia d'Italia dal 1945 a oggi", tratto dal volume Raccontare la Repubblica"); più recente è “Riprendo la storia”, nell’ambito del quale è nato lo spettacolo “Gaddus alla Guerra Grande – monologo per un attore e un mimo” (tratto da “Diario di guerra e di prigionia” di C.E. Gadda) e si sono realizzate quattro nuove Lezioni Recitate. Fra gli altri spettacoli: “Amore assalì il bestiame”, “Il pasto”, “Voglio un pappagallo – Matthew Smith: il p(r)ezzo della vita di un uomo”, “In-Ec-Cesso – Una bomba per cintura”, “La memoria non è mai cimitero – I meccanismi della Shoah nella storia dell’uomo”, “Cristo muore in fabbrica: è solo un altro incidente”, “L’anciové sota sal”, “Bestiame etimologico”, “1863-1992 | Di Giovanni in oltre – Storia d’Italia e di persone da Giovanni Corrao a Giovanni Falcone”, “La tragedia della libertà”, “Un carnevale per Sole e Baleno”, “Lo stagno”, “Tempesta 1944-45 – Nino racconta la Resistenza di Mario Costa”. Fra i progetti: “I Santi sulla strada”, “Dove sono nato non lo so – Una settimana di lettura accampata tra i filari in occasione del centesimo anniversario della nascita di Cesare Pavese”, “La vera storia di Hilario Halubras”, “Metamorfosi su strada – Lugano, 3 settembre 2011”, “Lezioni recitate”, “Il comico e la vita – Da un saggio del filosofo Carlo Sini nasce una creazione pubblica”, “Il pensiero politico: letture integrali in vetrina – Prima e seconda puntata: La conquista del pane di Pëtr Alekseevič Kropotkin e Compendio del Capitale di Carlo Cafiero”; “Teatro Stabile di Strada®”, “Azionate Empatie Urbane®”, “Nuove oralità”, “La Tragedia della Libertà – laboratorio di creazione pubblica per studenti delle scuole superiori”, “Dal Monferrato al mondo passando per l’Etiopia”, “Festa dell’umanità”, “Teatrosustrada.2015”, “Teatrosustrada.2016”, “Teatrosustrada.2017”, “Teatrosustrada.2018/19”, “Gian Renzo Morteo – Fare a pezzi il teatro | Teatrosustrada.2019/20”.

Nato con l’idea di valorizzare le bellezze paesaggistiche ed artistiche e di creare connessioni tra comunità, enti e istituzioni appartenenti al territorio inserito nella World Heritage List dell'Unesco nel 2014 e quelli limitrofi del Piemonte meridionale, tra Langhe, Roero, Monferrato e Appennino Piemontese, grazie alla sua natura flessibile e agile e grazie alla collaborazione delle amministrazioni locali, in questo anno extra ordinario e nel rispetto delle norme imposte dall'emergenza Covid, Attraverso Festival conferma se stesso, pur nella necessità di una inevitabile rimodulazione rispetto al programma pensato prima dell’emergenza.

Conservando salda l’ispirazione di festival diffuso nel Piemonte meridionale e con l’abbraccio ideale dei 31 comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo, per questa edizione 2020 Attraverso si svolgerà invece in aree attrezzate secondo le nuove normative che garantiscono la sicurezza per spettatori, artisti e organizzatori, presentando per ognuna di queste sedi, distribuite su tutte le province del Festival, un numero maggiore di spettacoli, incontri, concerti.

Attraverso Festival è un progetto dell’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e Produzioni Fuorivia con la collaborazione dell’Ente Parco Aree Protette Appennino Piemontese. Con il sostegno di Mibact, Regione Piemonte, e il coordinamento di Fondazione Piemonte dal Vivo. Con il contributo di Fondazione CRT, Fondazione CRC, Fondazione CrAsti, Fondazione Cral. Con la collaborazione e il sostegno dei comuni di Alba, Bosio, Bra, Calamandrana, Gavazzana/Cassano Spinola, Mombaruzzo, Monforte d’Alba, Monticello d’Alba, Morbello, Ovada, San Cristoforo, Voltaggio e anche con il sostegno di Banca d’Alba, Egea e ATL LANGHE Monferrato, Roero.

Un ringraziamento speciale va inoltre ai numerosi soggetti che operano sul territorio e che sono partner fondamentali di questo Festival: ALEXALA, le vivacissime Pro Loco, i produttori e le associazioni culturali del territorio. Il nostro ringraziamento va inoltre ai Comuni di Aqui Terme, Canelli, Carrega Ligure, Cartosio, Casaleggio Boiro, Castelnuovo Calcea, Gavi, Grinzane Cavour, La Morra, Mornese, Nizza Monferrato, Novello, Parodi Ligure, Serravalle Scrivia, Terruggia che, anche se quest’anno per motivi di forza maggiore non hanno potuto ospitarci, fanno parte della grande famiglia di Attraverso.