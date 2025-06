Mobilità, dall'idrogeno all'elettrico: a Bra l'incontro di Circonomia OFF

CUNEO CRONACA - Domenica 16 giugno alle ore 18, a Bra, torna Circonomia OFF con un evento dedicato al tema della mobilità del futuro, dal titolo “Mobilità: dall’idrogeno all’elettrico, passando per i PUMS”. L’incontro si terrà nell’ambito del festival dell’economia circolare e sarà un’occasione di confronto e approfondimento tra esperti, istituzioni e stakeholder sui principali scenari e strumenti in campo, dal potenziale dell’idrogeno allo sviluppo della mobilità elettrica, passando per il ruolo strategico dei PUMS – i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile.

A dare il via ai lavori sarà Francesca Amato, Assessora alla mobilità sostenibile del Comune di Bra, con i saluti istituzionali. La conduzione sarà affidata a Raffaele Viglione, direttore di Made in Cuneo, house organ di Confindustria Cuneo. Seguirà un intervento tecnico a cura di Roberta Ranieri del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che offrirà una lettura del Piano Nazionale Idrogeno e delle sue prospettive per la decarbonizzazione del settore dei trasporti. Sarà poi il Professor Stefano Maggi dell’Università di Sienaa presentare il suo libro “Mobilità Sostenibile”, offrendo una riflessione storica e culturale sul tema.

Il focus si sposterà quindi sul contesto regionale con l’intervento di 5T, società in house della Regione Piemonte rappresentata dal responsabile del settore Sviluppo Mobilità Sostenibile Tiziano Schiavon, il quale illustrerà alcune delle principali esperienze piemontesi di mobility management “intelligente”.

La seconda parte dell’evento sarà dedicata a una tavola rotonda con voci provenienti da amministrazioni locali, associazioni di categoria, enti turistici e fondazioni, tra cui Edoardo Fenocchio, Assessore alla Mobilità del Comune di Alba, Ilario Abate Daga, Servizio Trasporti e Infrastrutture di Confindustria Cuneo, Michele Quaglia, Vicepresidente Confartigianato Cuneo, Gianni Di Nunno, Confcooperative, Francesca Amato, Comune di Bra ed Arturo Faggio, Consigliere Generale Fondazione CRC.

Sarà un confronto a più voci per discutere le politiche locali, le buone pratiche già attivate e le sfide ancora aperte per una mobilità veramente sostenibile. L’evento si concluderà con un aperitivo conviviale.