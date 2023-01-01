Frabosa, Prato e Artesina: navette e presidi fino all'Epifania per evitare ingorghi

CUNEO CRONACA - Alla presenza del Prefetto di Cuneo e dei gestori delle stazioni sciistiche di Prato Nevoso ed Artesina, si è svolta una riunione utile a pianificare il coordinamento delle procedure di regolazione del traffico sulla strada provinciale 237.

La Provincia di Cuneo ed il Comune di Frabosa Sottana informano che anche per i prossimi giorni è stata mantenuta la regolamentazione del traffico sulla sp 237 in direzione delle due stazioni sciistiche.

Segnaliamo che tale regolamentazione verrà effettuata in tre aree: in località Gosi di Pianvignale, all’altezza dell’incrocio verso Frabosa Soprana e nei pressi del bivio verso Prato Nevoso.

In particolare nei giorni di sabato 3 e domenica 4 gennaio saranno presenti pattuglie della Polizia Locale dei Comuni di Frabosa Sottana e Mondovì, oltre che quelle della Polizia Provinciale.

Il dispositivo prevede poi la presenza di volontari della Protezione Civile e di altre associazioni, di concerto col personale messo a disposizione dalle società di gestione degli impianti.

Il presidio delle Forze di Polizia garantirà il controllo e la regolamentazione del traffico. Sarà consentito procedere verso Prato Nevoso e Artesina esclusivamente in presenza di deflusso da monte, al fine di evitare congestioni e garantire condizioni di sicurezza per gli utenti della strada.

Ricordiamo infine che è attivo, tutti i giorni fino al 6 gennaio, il servizio navetta garantito dal Consorzio Grandabus, i cui orari e fermate possono essere verificati al sito www.moeves.it.

La Provincia di Cuneo e il Comune di Frabosa Sottana invitano all’utilizzo della navetta e gli automobilisti alla massima collaborazione, a rispettare la segnaletica e le indicazioni del personale presente sul posto, nonché a pianificare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni in atto.