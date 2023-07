Mirabilia "on the road": gli spettacoli di circo fra i treni storici del Museo ferroviario di Savigliano

CUNEO CRONACA - Dopo la grande apertura a Cuneo, con migliaia di persone che hanno assistito con entusiasmo al monumentale spettacolo dei francesi Transe Express, Mirabilia inaugura il suo percorso "on the road" sul territorio cuneese, domenica 23 luglio con una giornata a Savigliano nei suggestivi spazi del Museo Ferroviario Piemontese con cui da molti anni il Festival Mirabilia collabora con grande successo.

"Per il Museo Ferroviario Piemontese - ha detto il presidente Marco Pochettino - è motivo di orgoglio ospitare la XVIIma edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, un evento di grande qualità e di respiro internazionale che, in questi anni, ha fatto conoscere il prezioso patrimonio culturale che conserviamo ad un pubblico numeroso, anche e soprattutto di non appassionati del settore ferroviario. Gli artisti, poi, hanno saputo rendere i nostri treni storici cornici suggestive dei loro spettacoli e, al tempo stesso, protagonisti di una grande magia e poesia...quella del circo".

Proseguire la collaborazione con il Festival Mirabilia è inoltre significativo per confermare la direzione che da tempo è stata intrapresa: essere luogo di conservazione e memoria che racconta la storia ferroviaria e diventare sempre più luogo di incontro, scambio e creazione culturale, aprendosi al territorio e collaborando con le diverse realtà che vi operano.

Due gli spettacoli di circo contemporaneo a cui sarà possibile assistere durante il pomeriggio. Il primo alle 16.30, Bang Bang della Compagnia The Clown Angels, Un caso misterioso. Tre detective sulla scena del crimine. Piccolo inconveniente: sono tre clown e nulla va come dovrebbe andare. Le missioni diventano sfide per conquistare il detective capo, stravaganti gare con le pistole e motivi per stuzzicarsi. Tutto ciò le porta sempre a perdere di vista l'obiettivo. Una cosa è certa: qualunque sia il misfatto, ci si ritrova a ridere di e con loro. Troveranno il colpevole? Incrociamo le dita.

A seguire alle 18 Giulio Lanzafame con Yes Land Ciò che a prima vista può sembrare una casa caotica è, in realtà, l’universo di Giulio, eterno viaggiatore in cerca di approvazione, lui vuole solo mettere ordine. Non sempre fila tutto liscio ma basta cambiare prospettiva e ogni intoppo diventa l'occasione per trovare il lato positivo delle cose e divertirsi.

A partire dalle ore 15 ad accogliere il pubblico e per tutta la durata del pomeriggio saranno anche presenti l’animazione e le installazioni del Microcirco con Fermata a Richiesta. Un piccolo, coloratissimo gazebo, quasi un tendone da circo in miniatura, e i giochi di un tempo con un brillante vestito di festa! Bolle di Sapone Giganti, il Tiro ai Barattoli, il Tiro degli Anelli per misurare la propria destrezza e il laboratorio artistico Girocolore per dipingere in libertà e per far portare poi a casa, ai più piccini, un piccolo ricordo della giornata al Museo Ferroviario con Mirabilia.

Dal 1° luglio 2023 sono disponibili in prevendita i biglietti per gli spettacoli al Museo Ferroviario di Savigliano: un biglietto unico per tutti gli spettacoli (clicca QUI), per vivere insieme un pomeriggio di festa all’interno del Museo! Sarà invece da acquistarsi solo in loco il biglietto di accesso al Museo (per l’occasione ridotto a 3 euro) necessario per vedere gli spettacoli e che consente di visitare tutto il Museo: le antiche carrozze dei treni, il moderno Pendolino, giocare con i modellini, fare il giro con il ferrociclo.

Prossimo appuntamento la tappa di Alba dal 28 al 30 luglio nello spazio del grande Cortile della Maddalena, tutto dedicato al Festival, e con la danza che “occuperà” il Museo Civico. Sono già disponibili e acquistabili in prevendita, oltre ai biglietti per Savigliano e per gli spettacoli a biglietto di Alba, anche alcuni tra gli spettacoli di punta del Festival, sempre QUI.