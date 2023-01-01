Mimì e i piccoli amici del digitale: come un bit e un byte raccontano mondi

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - La piccola Mimì viveva in un paesino sospeso tra le pieghe delle Rocche del Roero e non passava giorno che, vagando tra vigne, tra sentieri e profumi di terra buona, raccogliesse storie come si colgono i fiori.

Un mattino, quando il vento accarezzava le colline, vide brillare nell'aria un granello di sabbia con una luce che sembrava giocasse a nascondino.

“Chi sei?” chiese Mimì, sporgendosi un po' per vederlo meglio. “Sono un BIT”, rispose con un soffio di voce un po' metallica. “Sai, sono piccolino, ma porto con me un mondo intero”. “Addirittura?”.

BIT si esibì in una divertente capriola luminosa: “Io sono un granello di sabbia, ma c'è un mio amico che è addirittura una manciata di sabbia e si chiama BYTE. E, come un soffio che accarezza le tue amate Rocche del Roero, il mondo digitale nasce proprio da piccoli gruppi di sabbia che si uniscono tra loro”.

Il BIT, per farsi riconoscere, si posò sulla punta del naso di Mimì che, ridendo divertita, fece vibrare i granelli e tutti insieme divennero un BYTE, attorniandola poi come una danza di lucciole.

“Noi nasciamo uno alla volta, ma insieme possiamo raccontare storie, disegnare mondi, e fare viaggiare sogni da una mente all'altra”.

“Vuoi dire che per fare questa magia bastano solo un dito, un pensiero e un'emozione?”. “Cara Mimì, è proprio così!”.

Da quel dì, Mimì, accendendo lo schermo del suo dispositivo, ormai sapeva che dietro ogni click, c'erano tanti granelli di luce pronti a digitare ogni suo pensiero.

Perché anche le cose più grandi possono nascere da ciò che è piccolo, proprio come Mimì, che ormai portava con sé un nuovo e grande mondo.

Pensierino per i più ostili al mondo digitale: I BIT e i BYTE non sono nemici, bensì minuscoli amici che con pazienza e garbo vi accompagnano verso nuove esaltanti scoperte.

Perchè non provare?

Fiorella Avalle Nemolis

(La fotografia dello sfondo, le Rocche del Roero, è di Tino Gerbaldo. La bambina, aggiunta da Marzio Avalle, illustra il racconto)