No agli allevamenti intensivi di suini: la Valle Maira sta con le sciatrici di "Skiing for pigs challenge"

Domenica 26 gennaio in località Chiappera di Acceglio, in provincia di Cuneo, la veneziana Eleonora Orlandi e l'olandese Esther Kef daranno inizio alla spedizione "Skiing for pigs challenge" per dire no agli allevamenti intensivi di suini. Con loro ci sarà il peluche Mirko, un maialino che è già diventato una simpatica mascotte.

Durante questa esperienza le atlete tenteranno di percorrere 1000 chilometri su piste di fondo partendo dal Piemonte e attraversando la Valle d'Aosta, la Lombardia e il Trentino, fino ad arrivare in Veneto, a Cortina d'Ampezzo, dove entrambe risiedono.

Lo scopo del tour è quello di sensibilizzare il pubblico in Italia, Belgio e Olanda sul benessere degli animali ed in particolare sul benessere di milioni di maiali, e allo stesso tempo di promuovere lo sci da fondo che è una loro grande passione.

Il Consorzio Turistico della Valle Maira ha deciso di appoggiare e sostenere l'evento: oltre ad offrire ospitalità ed alloggio alle atlete presso l'hotel Londra di Acceglio, si impegna nella realizzazione e nella comunicazione del tour. Lo Sci Club Valle Maira organizzerà uno speciale allenamento sulla pista di Chiappera, con i ragazzi della squadra di sci di fondo, in concomitanza con l’evento. Sarà presente anche la nuova "Scuola di Sci Valle Maira – Sci di Fondo" nata proprio quest’anno.



Il Comune parteciperà all’evento con la consegna di una targa alle due atlete, che sia di buon auspicio per la partenza. La consegna avverrà intorno alle 11, mentre il Campo Base offrirà un piccolo punto ristoro per le atlete ed i ragazzi dello sci club sulla pista.



Tutti i partecipanti all’evento sono invitati ad indossare, durante la mattinata, un indumento di colore rosa in segno di sensibilizzazione e sostegno della causa "Skiing for Pigs challenge - Mille chilometri sulle piste di fondo per il benessere dei maiali".