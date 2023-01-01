Miele e impollinazione a Paesana: dal lavoro delle api ai sentieri del Monviso

CUNEO CRONACA - Domenica 17 maggio è in programma a Paesana “Miele e impollinazione”, un’attività gratuita che unisce la visita a un’azienda apistica e un’escursione naturalistica. La mattinata prende avvio con la visita all’Apicoltura Volavìa, alla scoperta dell’attività produttiva e delle caratteristiche del miele, con particolare approfondimento sulle tecniche di lavorazione e sul valore dell’apicoltura nel contesto montano, anche in relazione alla tutela della biodiversità. Il ritrovo è fissato alle ore 10 presso la sede dell’azienda (via Po 25, interno cortile) e la visita viene condotta dall’apicoltore Alberto Fino con la moglie e coadiuvante aziendale Caterina Morello.



Terminata la visita, si prosegue con mezzi propri fino alla frazione Calcinere di Paesana, da cui si effettua un’escursione guidata sul sentiero che costeggia il Po in un’area di grande interesse naturalistico. L’itinerario segue un tratto dell’antica Via del Sale, storico collegamento attivo nel periodo del Marchesato di Saluzzo e che risale la valle Po verso il valico del Colle delle Traversette, e attraversa ambienti caratterizzati da castagneti e vegetazione riparia. Tra i motivi di maggiore interesse, c’è il fatto che camminando si raggiunge il Ponte della Counsignà, luogo significativo lungo il corso del Po e punto di ideale collegamento tra fondovalle e aree montane. Il percorso proposto si sviluppa su un tracciato ad anello, prevalentemente pianeggiante, con un dislivello positivo di circa 140 metri e una lunghezza complessiva di 4,75 chilometri: il tempo di percorrenza è di circa due ore e mezza. È necessario essere equipaggiati con attrezzatura adeguata al trekking, in particolare scarponcini e bastoncini.



L’attività è organizzata dalla società cooperativa Itur, responsabile delle attività di educazione naturalistica e del programma escursionistico promossi dal Parco del Monviso. Sono disponibili 20 posti ed è necessario prenotare dal sito www.parcomonviso.eu entro le ore 12 del giorno precedente.



Volavìa è un’azienda che pratica apicoltura nomade, con particolare attenzione alle fioriture di montagna. I mieli prodotti, in quantità limitata ai piedi del Monviso, sono certificati biologici e rappresentano una filiera di qualità radicata nel territorio cuneese e nelle valli del Monviso. L’attività proposta consente di approfondire il ruolo delle api nell’impollinazione e l’importanza della produzione di miele.



Nel territorio della Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso UNESCO è attivo un progetto di promozione della filiera apistica promosso dal Parco del Monviso, ente gestore della Riserva sul versante italiano, insieme ad Aspromiele e al MIAC scpa – Polo Agrifood, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. L’iniziativa mira a comunicare in modo chiaro e accessibile il valore e la qualità del miele locale, certificandone la provenienza, la sostenibilità e il legame con il territorio. Agli apicoltori aderenti è stato assegnato un QR code denominato “Miele Riserva Monviso”: applicato sui vasetti, consente di accedere a informazioni sui prodotti, sulle tecniche di lavorazione e sui produttori coinvolti, anche attraverso una mappa digitale.

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