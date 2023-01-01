Michela Andreozzi presenta "Unicorni" al Lux di Busca per Schermi d'autore autunnali

CUNEO CRONACA - Giovedì 20 novembre il Cineclub Méliès di Busca ospiterà la regista e attrice Michela Andreozzi, che presenterà al pubblico la sua nuova opera, Unicorni, per la rassegna Schermi d'autore autunnali.

Regista, attrice, conduttrice radiofonica e sceneggiatrice, Andreozzi è una delle figure più versatili del panorama artistico italiano. Laureata in Filmologia al DAMS di Roma Tre, ha completato la sua formazione con un corso di sceneggiatura televisiva alla Scuola Holden di Torino.

La sua carriera inizia giovanissima con Gianni Boncompagni, partecipando a programmi cult come Domenica In e Non è la Rai. Da lì un percorso ricchissimo: presenze a Zelig, Quelli che il calcio, e un'intensa attività radiofonica su RDS.

A teatro ha lavorato con grandi nomi — Gigi Proietti, Angelo Longoni, Federico Moccia, Pierfrancesco Favino, Max Tortora e Giampaolo Morelli — mentre in televisione ha preso parte a fiction di successo come La Squadra, 7 vite, Il commissario Manara e Distretto di polizia.

Il debutto cinematografico arriva con Basilicata Coast to Coast di Rocco Papaleo, seguito da numerose commedie firmate da registi come Fausto Brizzi, Massimiliano Bruno, Paolo Ruffini e Volfango De Biasi. Come sceneggiatrice ha scritto Pane e burlesque, Sconnessi, Compromessi sposi e Un matrimonio mostruoso.

Nel 2024 conduce per Prime Video il format originale Pensati Sexy, accanto a Diana Del Bufalo e Raoul Bova, e firma la rubrica La posta del cuore ed altri organi vitali sul mensile Molto Donna de Il Messaggero.