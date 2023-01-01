Meteoriti e fortificazioni alpine: ultimi giorni per le mostre nelle Aree Protette Alpi Marittime

CUNEO CRONACA - L'estate 2026 nelle Aree Protette Alpi Marittime è stata arricchita da numerose mostre nei Centri visita del territorio, ma gli appuntamenti non sono ancora terminati.

Mentre la mostra “Il Cielo a Terra”, allestita presso il Centro di visita di Terme di Valdieri, sarà visitabile ancora per pochi giorni, fino a domenica 13 settembre, l'esposizione “Ai confini dell'oblio”, dedicata al patrimonio fortificato transfrontaliero, resterà aperta al Centro di visita dei Parchi delle Alpi Marittime di Vernante fino a lunedì 28 settembre.

Sviluppata dai ricercatori della Rete PRISMA dell'INAF in collaborazione con il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, la mostra “Il Cielo a Terra” è dedicata ai siti meteoriti del Piemonte e della Valle d'Aosta e racconta la storia dei ritrovamenti di sei meteoriti italiane, di cui una rinvenuta nel 1995 a Valscura, attraverso materiali d'archivio, calchi fedeli agli originali e riproduzioni manipolabili.

L'esposizione è visitabile al Centro di visita di Terme di Valdieri tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.30, fino al 13 settembre. L'ingresso è libero.

Prosegue invece fino al 28 settembre, al Centro di visita dei Parchi delle Alpi Marittime di Vernante, “Ai confini dell'oblio. I forti delle Alpi Marittime”, curata dal fotografo d'autore Michel Eisenlohr.

La mostra rappresenta una restituzione artistica della sua ricerca sul patrimonio fortificato italo-francese. Un viaggio tra storia, architettura e paesaggio che invita i visitatori alla scoperta di un tesoro spesso invisibile: dalle roccaforti storiche alle cittadelle del XVI secolo, fino ai sistemi della Linea Maginot e del Vallo Alpino, i versanti alpini conservano segni indelebili di una frontiera contesa, costellata di opere difensive uniche che l'abbandono e l'usura del tempo rischiano di condannare all'oblio.

Il lavoro è una delle azioni di COGNITIO-FORT, il progetto finanziato dal programma Interreg ALCOTRA Francia-Italia 2021-2027 dedicato alla valorizzazione e alla conoscenza delle fortificazioni alpine franco-italiane.

La mostra è ospitata al Centro di visita dei Parchi delle Alpi Marittime, in Strada Statale 20 n. 12 a Vernante. È aperta il lunedì, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 17, mentre dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi l'orario pomeridiano è prolungato fino alle 18. Il mercoledì il Centro resta chiuso. L'ingresso è libero.

Per informazioni è possibile contattare il Centro visita al numero 0171 920 550, le Aree Protette Alpi Marittime allo 0171 976 800 oppure scrivere a info@areeprotettealpimarittime.it.