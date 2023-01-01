Meteo, temporali in arrivo anche sul Cuneese: venerdì tregua dal caldo estremo

CUNEO CRONACA - Il promontorio anticiclonico è in arretramento verso ovest, lambito sul suo bordo orientale da una saccatura in discesa dalla Russia verso i Balcani. Da qui si insinua aria fresca in quota sulla pianura padana portando ad un aumento dell'instabilità, dapprima sui rilievi e poi nella notte e mattinata di venerdì anche sulle pianure sud-occidentali del Piemonte.

Il caldo e l'avvezione umida da est - specifica Arpa - forniranno gli ingredienti per i temporali che potranno essere più intensi venerdì mattina, ma l'innesco degli stessi è da ricercarsi ancora nel sollevamento orografico. Quindi le aree maggiormente attive saranno i rilievi e le aree pedemontane con un coinvolgimento delle pianure solo in seguito.

Il lieve cambio di circolazione favorisce l'affievolirsi delle condizioni di caldo estremo con un calo soprattutto delle temperature massime di domani. Generale nuovo rialzo delle temperature nel fine settimana.

Venerdì 29 maggio

Nuvolosità: nubi cumuliformi a sud-ovest nella notte e primo mattino, altrove cielo abbastanza soleggiato sulle pianure con graduale aumento della nuvolosità da ovest. Sulle Alpi poco nuvoloso con aumento dei cumuli nel corso della giornata.

Precipitazioni: temporali su Cuneese e Torinese tra la notte e il mattino. Attivazione nel corso della giornata di rovesci o locali temporali sui rilievi, in generale attenuazione serale.

Zero termico: al mattino sui 3700 metri, poi in lieve aumento fino a 3800 metri.

Venti: deboli o localmente moderati da nord in montagna; al mattino deboli con locali rinforzi prevalentemente da est in pianura. Nel pomeriggio generale attenuazione e venti di direzione variabile.

Altri fenomeni: possibili locali grandinate e raffiche di vento in concomitanza dei temporali mattutini.

Sabato 30 maggio

Nuvolosità: sereno al primo mattino, successivamente ingresso di velature da ovest e formazione di cumuli sui rilievi. Nel pomeriggio poco nuvoloso con cumuli più consistenti sui rilievi. Nuovamente sereno nella notte.

Precipitazioni: locali deboli rovesci sui rilievi occidentali di confine.

Zero termico: generalmente stazionario sui 3800 metri.

Venti: sulle Alpi deboli settentrionali, in Appennino deboli meridionali, sulle pianure e colline deboli di direzione variabile.

Domenica 31 maggio

Nuvolosità: al mattino velature, nel corso della giornata formazione di nubi cumuliformi sui rilievi.

Precipitazioni: nel pomeriggio locali deboli rovesci di calore sui settori alpini occidentali.

Zero termico: in progressivo aumento fino a 3800-3900 metri.

Venti: sulle Alpi in rotazione a nord-ovest nel corso della giornata e generale intensificazione fino a moderati; sull'Appennino meridionali in rinforzo fino a moderati; in pianura e collina deboli meridionali.