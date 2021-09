Meteo: prime piogge sulla Granda, pausa venerdì, weekend tra schiarite e peggioramenti

Nonostante l'evoluzione sia incerta, non si esclude un peggioramento più marcato intorno al 22-24 settembre con piogge più diffuse. Temperature in calo, ma intorno alle medie di questo periodo. Possibile fase più fresca intorno al 25 settembre. (La cartina, tratta dal sito di Arpa Piemonte, si riferisce alla giornata di sabato 18 settembre)

cielo prevalentemente nuvoloso con locali e temporanee schiarite. Precipitazioni: rovesci e temporali sparsi d'intensità mediamente moderata. Zero termico: in calo al mattino sui 3600 m e fino al di sotto dei 3000 m sulle Alpi settentrionali di confine nel pomeriggio; rialzo in serata a sud fino ai 3800 m. Venti: moderati occidentali sulle Alpi, deboli o localmente moderati meridionali all'Appennino, deboli perlopiù da est- nordest in pianura. Rinforzi di foehn nelle vallate alpine occidentali dalla tarda serata.