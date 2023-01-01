Meteo, peggiora da venerdì: piogge diffuse e neve in calo fino a 700 metri sul Cuneese

CUNEO CRONACA - La progressiva rimonta dell'anticiclone delle Azzorre in area atlantica e la concomitante presenza di una vasta area depressionaria sull'Europa centrosettentrionale permette lo scorrimento verso il Mediterraneo di una successione di impulsi perturbati.

Tra giovedì e venerdì mattina - fa sapere Arpa Piemonte - il forte gradiente barico a cavallo dell'arco alpino manterrà una ventilazione sostenuta in montagna con foehn esteso fino agli sbocchi vallivi nella notte.

Tra venerdì sera e sabato mattina la formazione e il successivo transito di un minimo di pressione sull'alto Tirreno innescherà precipitazioni diffuse, deboli a nord e moderate o localmente forti a sud, con quota neve localmente fino ai 700 metri sul Cuneese.

L'allontanamento della perturbazione e la successiva nuova rotazione da nord dei flussi in quota porterà a un nuovo aumento della ventilazione in montagna per domenica, soprattutto sul Piemonte orientale.

Nel dettaglio, le previsioni di Arpa Piemonte per i prossimi giorni.

Venerdì 13 febbraio

Nuvolosità: sereno o velato al mattino. Dal pomeriggio progressivo aumento della nuvolosità a partire da ovest fino ad avere cielo molto nuvoloso in serata. Precipitazioni: deboli nella notte sui rilievi di confine. Nuovo peggioramento dalla sera con precipitazioni diffuse sulla regione, generalmente deboli, localmente moderate sul Piemonte sudoccidentale. Quota neve intorno ai 1000 metri. Zero termico: in aumento in mattinata sui 2000-2300 metri sul Piemonte sudoccidentale, in nuovo generale calo nel pomeriggio fino a 1300-1400 metri in serata. Valori superiori sui 1500 metri al confine con il Genovese. Venti: in montagna inizialmente moderati da nord-ovest con foehn nelle valli, in attenuazione e rotazione da sud al pomeriggio e sud-est la sera. In collina e in pianura occidentali al mattino, poi in rotazione tra est e nord-est, deboli salvo rinforzi moderati in serata sull'Alessandrino e lungo la fascia pedemontana alpina. Sabato 14 febbraio Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto al mattino, ampie schiarite dalle ore centrali a partire da nord fino a cielo soleggiato o velato in serata. Precipitazioni: al mattino moderate sul Piemonte meridionale e deboli altrove, in attenuazione pomeridiana a partire da nord ed esaurimento in serata. Quota neve sugli 800-1000 metri a sud e 1000-1100 metri altrove; localmente in calo fino ai 600-700 metri sul Cuneese al primo mattino. Zero termico: in calo in serata fino ai 900-1000 metri sulle Alpi e in aumento fino ai 1600-1700 metri altrove. Venti: in montagna tra est e sud-est al mattino, deboli o moderati sulle Alpi e moderati in Appennino, in rotazione da nord e intensificazione al pomeriggio con valori forti a est e foehn nelle vallate alpine. Moderati da nord-est e poi da nord in collina con rinforzi forti al confine con la Lombardia. Deboli da nord altrove. Domenica 15 febbraio

Nuvolosità: sereno o velato al mattino, con nubi in aumento a partire dall'arco alpino da metà pomeriggio, fino ad avere cielo parzialmente nuvoloso in serata. Precipitazioni: assenti, salvo debole nevischio sulle creste di confine alpine dalla serata. Zero termico: in aumento sulle Alpi occidentali fino ai 1500-1700 metri, in calo a nord fino ai 1000 metri e sulle pianure fino ai 1300 metri. Venti: tra nord e nord-ovest al mattino, forti sul Piemonte orientale e deboli o moderati altrove, con foehn esteso alle pianure occidentali e settentrionali; in attenuazione dal pomeriggio, in rotazione da ovest sulle Alpi e da nord-est altrove.