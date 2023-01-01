Meteo, perturbazione in arrivo: sabato piogge e neve fino a 600 metri sul Cuneese

CUNEO CRONACA - La discesa di una saccatura sul Mediterraneo centrale e la formazione di un minimo di pressione al suolo sull'alto Tirreno determineranno un peggioramento del tempo tra la serata di venerdì e la mattinata di sabato, con precipitazioni deboli diffuse, moderate sul settore pedemontano alpino e localmente forti su Alpi Marittime e zone al confine con la Liguria; la quota neve sarà sui 1000 metri, localmente in calo al primo mattino di domani sui 600 metri sul Cuneese.

L'allontanamento del minimo - riferisce Arpa Piemonte - favorirà un graduale esaurimento dei fenomeni dal primo pomeriggio di sabato a partire da nord, accompagnato da ampie schiarite, e la rotazione dei flussi da nord, con condizioni di foehn nelle vallate alpine dalla serata. Domenica la discesa di una saccatura a ridosso dell'arco alpino determinerà un aumento della ventilazione e nuove nevicate sulle Alpi, che proseguiranno nella giornata di lunedì.

Nel dettaglio, le previsioni del meteo di Arpa per i prossimi giorni.

Sabato 14 febbraio

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto al mattino; ampie schiarite dalle ore centrali a partire da nord fino a cielo soleggiato in serata.

Precipitazioni: al mattino deboli diffuse, moderate sul settore pedemontano alpino e localmente forti su Alpi Marittime e zone al confine con la Liguria; esaurimento dei fenomeni nel primo pomeriggio a partire da nord. Quota neve sui 1000-1100 metri, fino a 600-700 metri sul Cuneese al primo mattino.

Zero termico: in aumento fino a 1700-1800 metri, con valori inferiori sui 1400-1500 metri sui settori alpini nordoccidentali e settentrionali.

Venti: al mattino moderati o localmente forti in montagna, da nord-est sulle Alpi e da est in Appennino, e deboli settentrionali in pianura, con rinforzi moderati sull'Alessandrino. Rotazione da nord della ventilazione in quota nel pomeriggio, con rinforzi nelle vallate alpine per condizioni di foehn in serata.

Domenica 15 febbraio

Nuvolosità: sereno o velato al mattino, con nubi in aumento su zone montane e pedemontane nel pomeriggio.

Precipitazioni: deboli o moderate su zone montane e pedemontane alpine, a carattere nevoso oltre i 1000 metri a nord e i 1500 metri a ovest.

Zero termico: in aumento fino a 2000-2200 m a sud-ovest, in calo a nord fino a 900 metri e sulle pianure fino ai 1100-1300 metri.

Venti: moderati da nord, nord-ovest sulle Alpi, in decisa intensificazione in serata, e forti da nord sull'Appennino al primo mattino, in rapida attenuazione e rotazione da sud nel pomeriggio; deboli prevalentemente settentrionali altrove, con rinforzi nelle vallate alpine al mattino per locali condizioni di foehn.

Lunedì 16 febbraio

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti compatti sui rilievi alpini.

Precipitazioni: deboli o moderate su zone montane alpine, in possibile avanzamento fino agli sbocchi vallivi.

Zero termico: in calo sui 1600 metri, con valori inferiori sui 1000 metri sui rilievi alpini.

Venti: forti da nord-ovest in montagna, con rinforzi nelle vallate alpine e pianure adiacenti per estese condizioni di foehn.