Meteo: instabilità fino a sabato mattina, poi sole fino a domenica sulla Granda

CUNEO CRONACA - Un'onda depressionaria in transito a nord dell'arco alpino causerà instabilità tra la serata di venerdì 5 giugno e le prime ore della giornata di sabato 6 giugno sul Piemonte nordorientale, con temporali a carattere di nubifragio, più intensi nella zona del Lago Maggiore.

In seguito - fa sapere Arpa - è prevista una risalita dei valori di pressione con cielo generalmente soleggiato fino a domenica. Lunedì il possibile avvicinamento di una saccatura atlantica al nordovest italiano potrà riportare condizioni favorevoli all'attività temporalesca pomeridiana sulle Alpi e sulle pianure centro-settentrionali.

Sabato 6 giugno

Nuvolosità: cielo nuvoloso fino al primo mattino con nubi più compatte nella zona dei laghi; successive ampie schiarite con cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: tra la notte precedente e il primo mattino ancora rovesci e locali temporali moderati localmente forti sul settore nordorientale della regione; nelle ore centrali possibili brevi e isolati piovaschi sulle Alpi settentrionali.

Zero termico: in rialzo fino a 3600-3700 metri nella seconda parte della giornata.

Venti: deboli localmente moderati dai quadranti occidentali sulle Alpi e da sud sull'Appennino, in pianura venti deboli da sud sul basso Piemonte e da nordest sul settore settentrionale.

Domenica 7 giugno

Nuvolosità: cielo sereno con passaggi di velature nelle ore centrali della giornata.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in lieve rialzo sui 3800-3900 metri.

Venti: deboli o localmente moderati da ovest sulle Alpi e deboli meridionali sull'Appennino. In pianura venti calmi o deboli in regime di brezza.

Lunedì 8 giugno

Nuvolosità: cielo inizialmente soleggiato; formazione di cumuli sui rilievi nelle ore centrali in estensione alle zone pedemontane nel pomeriggio e alle pianure adiacenti in serata.

Precipitazioni: deboli localmente moderati rovesci sui rilievi e sulle pianure centro-settentrionali nella seconda parte della giornata.

Zero termico: stazionario sui 3900 metri.

Venti: moderati da ovest sulle Alpi; ventilazione debole localmente moderata da sud sull'Appennino. In pianura venti calmi al mattino; in seguito deboli da sud sul basso Piemonte e da nordest sul settore settentrionale.