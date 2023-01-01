Meteo, instabilità e temperature in calo in Granda: sole in arrivo per il ponte

CUNEO CRONACA - Il temporaneo indebolimento di un campo di alta pressione presente sul Mediterraneo, dovuto alla discesa di una vasta saccatura dall'Europa orientale verso i Balcani, determina condizioni moderatamente instabili sul Piemonte, con rovesci deboli o localmente moderati sui rilievi alpini, in possibile estensione alle pianure.

Dalla serata di mercoledì 29 aprile si instaureranno intense correnti orientali nei bassi-medio strati, che porteranno a un deciso calo delle temperature sulla regione e a rinforzi di vento sulle pianure orientali e, giovedì, tra Appennino e Alpi Liguri.

Nella giornata di giovedì 30 aprile, la graduale rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale favorirà un miglioramento del tempo dal pomeriggio, con residue precipitazioni al mattino sui settori montani e pedemontani. Seguiranno giornate stabili e soleggiate, con temperature massime nuovamente in aumento.

Giovedì 30 aprile

Nuvolosità: cielo nuvoloso al primo mattino, con copertura in progressiva attenuazione fino cielo a poco nuvoloso nel pomeriggio; nubi più persistenti sui settori montani e pedemontani compresi tra Alpi Cozie e Marittime.

Precipitazioni: deboli o localmente moderate sui settori montani e pedemontani al mattino, più insistenti sul Cuneese. Quota neve in calo sui 2000 metri.

Zero termico: in successivo ulteriore calo sui 2500-2600 metri in serata, con un temporaneo rialzo sui 2700-2800 nelle ore centrali.

Venti: deboli o moderati a tutte le quote, dai quadranti settentrionali sulle Alpi e prevalentemente nordorientali altrove, con rinforzi su pianure orientali, zone appenniniche e Alpi Liguri.

Venerdì 1 maggio

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso con addensamenti sui rilievi alpini, più consistenti tra Alpi Graie e Marittime.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in deciso rialzo sui 2900-3000 metri. Venti: deboli da nord-est sulle Alpi fino al pomeriggio e meridionali la sera, moderati da nord in Appennino e deboli da est altrove, con rinforzi sulle pianure orientali.

Sabato 2 maggio

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti sui rilievi alpini, più consistenti tra Alpi Graie e Marittime; aumento della copertura per transito di velature dal pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 2900-3000 metri. Venti: deboli meridionali sulle Alpi in intensificazione dalla sera e deboli prevalentemente orientali sui restanti settori.