"Metamorfosi", Cuneo tra memoria e futuro negli scatti di CuneoFotografia

CUNEO CRONACA - L’esposizione “Metamorfosi”, collettiva fotografica dell’Associazione CuneoFotografia, inaugurata nel pomeriggio di sabato 5 settembre al primo piano di Palazzo Samone, in via Amedeo Rossi 4, sarà visitabile fino al 27 settembre. La mostra è aperta il venerdì e il sabato dalle 16 alle 19, mentre la domenica anche al mattino, dalle 10 alle 12.

Il titolo racconta i cambiamenti di Cuneo, tra belle architetture, persone – come i barbieri di corso Giolitti, quasi fossero a New York – e dettagli capaci di mostrare il “saper fotografare”. Ma sembra anche suggerire un grande ricambio interno alla stessa CuneoFotografia, scorrendo i tredici nomi presenti in mostra.

Accanto a presenze abituali, come la presidente Grazia Bertano, la nipote Susanna e il bovesano Lelio Giraudo, compaiono infatti diversi nomi “inediti”: Alessandra Prinzi, Alice Parola, Elisabetta Martinello, Erica Ferrero, Fulvio Virgone, Marco Botto, Massimo Tabasso, Maurizio Triolo e Stefano Oggero.

«Ogni luogo custodisce storie. Ogni storia chiede di essere accompagnata verso nuovi orizzonti: è questo il cuore del percorso espositivo, un racconto corale che indaga il presente come territorio di passaggio, in cui la memoria non cede alla nostalgia ma diventa radice viva del domani».

Le fotografie esposte non propongono una ricerca d’archivio, ma posano lo sguardo sul qui e ora, documentando l’evoluzione del territorio in un preciso istante di cambiamento. Il percorso spazia tra i confronti diretti del “prima” e del “dopo”, la nascita di nuovi profili urbani e la vita dei cantieri ancora aperti, dove il futuro muove i suoi primi passi.

«Dalla bellezza della rinascita alla malinconia di ciò che muta sotto i nostri occhi, ogni scatto invita il visitatore a osservare i luoghi non come spazi statici, ma come elementi vivi e in continuo divenire».

L’esposizione ha il patrocinio del Comune di Cuneo, della Provincia e della Regione Piemonte, in collaborazione con la FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.