La Merlo apre le selezioni: Recruiting Day a Cuneo per nuove figure tecniche e operative

CUNEO CRONACA - Merlo, azienda industriale di riferimento a livello nazionale e internazionale nel settore delle macchine operatrici organizza il Recruiting Day 2026, una giornata dedicata alla selezione di nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. L’evento si svolgerà mercoledì 11 febbraio, dalle 9 alle 12.30, presso la Sala Vinaj, in via Roma 4 a Cuneo.

L’iniziativa è promossa da Merlo in collaborazione con Regione Piemonte – Agenzia Piemonte Lavoro (Centri per l’Impiego) e Synergie, con l’obiettivo di favorire l’incontro diretto tra azienda e candidati, valorizzando le competenze presenti sul territorio e creando nuove opportunità occupazionali.



Durante il Recruiting Day, Merlo selezionerà diverse figure tecniche e operative strategiche per il rafforzamento, in particolare, dei reparti produttivi.

Le posizioni aperte sono rivolte a profili con competenze in ambito meccanico e industriale, ma anche a persone motivate, interessate a crescere professionalmente all’interno di una realtà solida, innovativa e orientata allo sviluppo continuo.

Il Recruiting Day rappresenta un’importante occasione per entrare in contatto diretto con la direzione delle risorse umane, sostenere un primo colloquio conoscitivo e approfondire le opportunità di inserimento offerte dall’azienda. I candidati potranno presentare il proprio profilo professionale, raccontare le esperienze maturate e conoscere più da vicino i valori e l’organizzazione di Merlo.

Con questa iniziativa, Merlo conferma il proprio impegno nel promuovere l’occupazione e nel rafforzare il legame con il territorio, investendo sulle persone come elemento chiave del proprio sviluppo e della propria competitività.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle opportunità di lavoro è possibile visitare il sito www.merlo.com/lavora-con-noi, contattare il numero +39 0171 614111 oppure scrivere a info@merlo.com.