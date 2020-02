Diritto societario, l'impatto della riforma sulle imprese cuneesi dimostra che si può cambiare in meglio

Ad Alba, in provincia di Cuneo, è in programma un convegno di Deloitte che ha analizzato le performance di oltre 3000 aziende, per un fatturato complessivo pari a 29,7 miliardi di euro, oltre 100.000 addetti nel 2018, con una crescita superiore al 16% nel quinquennio.

Appuntamento a mercoledì 19 febbraio, alle 16.30, nel Palazzo Banca d’Alba, Sala Convegni in via Cavour 4, ad Alba.

La nuova disciplina introdotta con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza assume il ruolo di catalizzatore che fa emergere ancora più chiaramente la necessità del cambiamento culturale nelle imprese, chiamate ad abbinare l’analisi consuntiva delle performance all’approccio previsionale sui risultati attesi, sia per essere tempestivi nel fotografare lo stato di salute che per essere più competitivi sul mercato.

In questo contesto, per meglio valutare l’impatto della riforma sulle aziende del territorio cuneese e astigiano, Deloitte ha analizzato le performance riferite al periodo 2014-2018 di oltre 3000 imprese.

A livello complessivo, queste hanno registrato un fatturato pari a 29,7 miliardi di euro, occupando oltre 100.000 addetti, con un fatturato medio di 6,0 milioni di euro per la provincia di Asti e di 10,5 milioni di euro per la provincia di Cuneo e un Ebitda medio rispettivamente pari a 452 migliaia di euro e 850 migliaia di euro.

Nel periodo osservato le aziende astigiane hanno segnato una crescita del fatturato e dell’Ebitda del 15% e un aumento del 20% nel numero degli addetti; le aziende cuneesi una crescita del fatturato del 19%, un incremento dell’Ebitda del 28% e un aumento del 16% nel numero degli addetti.

Oltre 1000 hanno presentato crescite del fatturato oltre il 30% e dell’Ebitda oltre il 77%. Aspetti di particolare efficacia che paiono aver contribuito a questi risultati sono stati:

Realizzazione di progetti di innovazione di processo e prodotto;

Attività di formazione del personale;

Percorsi di internazionalizzazione;

Strategie di valorizzazione del territorio;

Campagne mirate al sostenimento dell’ambiente, certificazioni ISO 14001 o simili, progetti legati all’economia circolare, green o blue economy.

“La riforma - sottolinea Franco Chiavazza, socio Deloitte & Touche S.p.A. operante nell’area di Cuneo - ha introdotto il concetto di assetto organizzativo adeguato, attribuendo agli amministratori nuove responsabilità, e rafforzato l’obbligo di controllo cui sono sottoposte le imprese. Una impostazione normativa che, se accolta con spirito positivo e costruttivo, può dare luogo ad un processo di accrescimento delle competenze e delle capacità per affrontare mercati sempre più complessi.”

“Da qui la necessità - spiega Luca Scagliola, Partner di Deloitte responsabile delle iniziative nella provincia di Asti - per imprese e professionisti di comprendere appieno i nuovi adempimenti e le nuove responsabilità a loro attribuite, anche attraverso un adeguato periodo di rodaggio dei nuovi strumenti e di reciproca conoscenza, per instaurare un percorso costruttivo che valorizzi gli sforzi di adeguamento richiesti”

“L’analisi condotta attraverso l’Osservatorio - conclude Scagliola– fa emergere un contesto imprenditoriale dei territori analizzati solido e ricco di opportunità, ma anche importanti spunti per intraprendere e consolidare percorsi virtuosi, utili tra l’altro a concretizzare il cambiamento imposto dalle nuove norme introdotte con il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti.

L’evento inoltre consente la maturazione di due crediti formativi per la formazione continua dei Dottori Commercialisti.



Iscrizione tramite il sito www.FPCU.it entro il 18 febbraio 2020.