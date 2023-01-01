Mercoledì di pioggia e temporali in Granda: da giovedì schiarite, ma resta l'instabilità

CUNEO CRONACA - Un vortice depressionario in avvicinamento dal Golfo di Biscaglia manterrà ancora tempo perturbato e moderate condizioni di instabilità sul Piemonte nel pomeriggio di martedì 5 maggio.

Dalle prime ore di mercoledì - fa sapere l'Arpa - l'ulteriore apporto di aria più fresca in quota e l'intensificazione della ventilazione meridionale, alimenterà piogge e temporali diffusi, più intensi sul settore appenninico e sul settore settentrionale.

Per giovedì e venerdì è atteso un parziale miglioramento, favorito da una debole rimonta della pressione in quota, in un contesto caratterizzato da variabilità, con ampie schiarite nelle ore centrali alternate a rovesci a carattere sparso al pomeriggio su zone montane e pedemontane, in possibile sconfinamento verso le pianure.

Mercoledì 6 maggio

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali schiarite nel pomeriggio.

Precipitazioni: instabilità diffusa già nelle ore notturne con rovesci e temporali forti sull'Appennino e, in mattinata, sul settore settentrionale, in particolare sulle zone al confine con la Lombardia. Dal pomeriggio fenomeni più persistenti tra Verbano e Novarese, più sparsi altrove. Quota neve sui 1900-2000 metri.

Zero termico: stazionario sui 2300-2400 metri sulle Alpi e sui 2500-2600 metri sul resto della regione.

Venti: in montagna moderati da sud al mattino, in lieve calo e rotazione da sudovest nel pomeriggio, permangono rinforzi sostenuti sui rilievi meridionali. Deboli in pianura, da sud su Astigiano e Alessandrino e da nord-est altrove.

Giovedì 7 maggio

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso sulle Alpi e parzialmente nuvoloso altrove, con nubi basse sulle pianure nelle prime ore del mattino in successiva attenuazione. Dalle ore centrali cumuli in accrescimento su zone montane e pedemontane alpine.

Precipitazioni: dalle ore centrali rovesci sparsi deboli o moderati su zone montane e pedemontane, più probabili tra Alpi Cozie e Liguri in possibile sconfinamento serale verso le pianure.

Zero termico: sui 2500-2600 metri, in aumento sulle Alpi e stazionario altrove. Venti: deboli a tutte le quote, da ovest sulle Alpi, da sud sull'Appennino e variabili in pianura; residui rinforzi sui rilievi meridionali al mattino.

Venerdì 8 maggio

Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso con nubi più compatte al mattino sul settore pedemontano occidentale.

Precipitazioni: dalle ore centrali deboli rovesci sparsi a ridosso dei rilievi, in attenuazione serale.

Zero termico: in lieve rialzo sui 2700-2800 metri. Venti: deboli a tutte le quote, da sud-ovest sulle Alpi e prevalentemente da nord o nord-est altrove.