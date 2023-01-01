Mercoledì da bollino giallo: temporali, rischio grandine e calo delle temperature in Granda

CUNEO CRONACA - La progressiva discesa di una saccatura atlantica verso la Francia determina condizioni moderatamente instabili per la giornata di martedì 30 giugno, prevalentemente confinate sui rilievi alpini, ma possibili temporali potranno estendersi anche alle pianure adiacenti.

La giornata più instabile - spiega Arpa Piemonte - sarà quella di mercoledì 1 luglio, in cui l'ingresso del fronte sulle Alpi e l'avvezione fredda in quota innescheranno i fenomeni convettivi a sud delle Alpi, dapprima al mattino sui rilievi tra Alpi Graie e Retiche, successivamente in estensione alle pianure, intensificandosi poi tra Cuneese, Langhe, Roero, Monferrato, Astigiano ed Alessandrino.

Saranno possibili forti raffiche di vento e grandine fino a 2-5 cm. Il rapido spostamento verso il Tirreno del minimo porterà ampie schiarite già nella sera e per le successive giornate. Caldo in attenuazione mercoledì e in successiva ripresa.

Per la giornata di mercoledì 1 luglio, Arpa Piemonte ha infatti diramato l'allerta gialla su gran parte della regione. I fenomeni potranno risultare localmente molto forti, in particolare sui settori meridionali, ed essere associati a forti raffiche di vento e grandine di medie dimensioni.

Mercoledì 1 luglio

Nuvolosità: addensamenti sulle creste alpine di confine in estensione alle aree a nord del Po nel corso della mattinata, altrove in prevalenza soleggiato. Dalle ore centrali rapida formazione di nubi cumuliformi sui restanti settori, specialmente a sud; attenuazione della nuvolosità a nord nel pomeriggio.

Precipitazioni: dalla tarda mattinata rovesci e temporali sparsi su settori alpini e prime pianure adiacenti, in forte intensificazione nel tardo pomeriggio tra le vallate sudoccidentali e le pianure centro-meridionali.

Zero termico: in marcato calo a nord fino a 3700 metri, altrove tra 3800 e 3900 metri. Venti: deboli al mattino, poi in marcata intensificazione; sulle Alpi al mattino occidentali poi da nord-ovest, sull'Appennino meridionali al mattino poi da nord con raffiche di tramontana molto forti dalla sera, in pianura da nord.

Altri fenomeni: raffiche di vento fino a molto forti e grandine di medie dimensioni.

Giovedì 2 luglio

Nuvolosità: residue nubi tra Alessandrino e Appennino in rapido spostamento ad est. Altrove sereno con locali cumuli sui rilievi e transito di velature al mattino.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in graduale aumento fino a 4400-4500 metri.

Venti: da nord, nord-est a tutte le quote, in montagna moderati o forti in generale calo, in pianura deboli o localmente moderati. Condizioni favoniche sui settori alpini tra Alpi Graie e Lepontine.

Venerdì 3 luglio

Nuvolosità: sereno al mattino, locali cumuli pomeridiani sui rilievi e transito di velature sulle pianure.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: stazionario tra 4500 e 4600 metri. Venti: settentrionali a tutte le quote di intensità debole e in generale attenuazione nel pomeriggio.