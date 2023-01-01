Mentre l'estate fa e disfa il tempo, noi ci vestiamo di ricordi

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Sono le nove di una mattina di luglio, già si boccheggia, il sole si è svegliato presto e i suoi raggi picchiano senza pietà. Nemmeno il tempo di un caffè e la giornata già mi sfida.

Questa estate quale razza di clima balzano ci rifila? Dal letto tolgo piumino, metto piumino, tolgo piumino... E' un mese di metti e togli. Gli abiti: pesanti, medi, leggeri? Nessuno lo sa. Prima di uscire, infilo il braccio fuori della finestra come un vecchio termometro umano. La pelle capisce prima di me e mi regolo come posso. Un modo semplice di misurare il mondo prima di entrarci.

Per affrontare il clima bizzarro, con sbalzi termici imprevedibili, vestirsi è un gioco di strategia quotidiana. La sfida mi intriga: abiti fantasiosi indossati a cipolla, la gonna lunga leggera, e se facesse all'improvviso freschetto? Allora aggiungo sopra una gonna più stretta, corta e più pesante sull'altra: un'accoppiata improbabile. Ma stilisticamente è gradevole, la gonna corta e stretta lascia sfogare quella vaporosa più lunga che esplode nella sua eleganza. All'occorrenza tolgo una o l'altra. La gente per strada si lamenta: "Non sai più come vestirti". E' una litania. Non se ne può più. A cipolla ci si veste, perdirindina!

“Fare diverso” è anche questo fare al contrario: mettere la gonna più corta su quella più lunga. Riguardo alla maglia, camicie, gilet, vale lo stesso procedimento, in ordine sparso: facile per metti-togli all'occorrenza. Le giacche limitano un po' il gioco perverso, possono sopportare appena un maglioncino leggero che ripari l'aria, quando, prepotente e senza avvisare, ci sorprende. Allora, che fare, che dire: “Aspetta, aspetta. Passo un attimo da casa e mi cambio!”. No, non è funzionale.

Mai preoccuparsi del risultato, basta sentirsi a posto e soprattutto mai pensare: “Cosa dirà la gente?”. La notizia del giorno è che la gente siamo “noi”. Allora, perché preoccuparsi? E se tira vento forte, un foulard – quello non manca mai – sotto un cappellaccio. E' una soluzione portentosa ed abbastanza insolita, si vede solo nei film americani. E ci risiamo: "Cosa dirà la gente?". La gente siamo noi.

Considerato che oggi, secondo il termometro, è estate, apro il cassetto dell'abbigliamento marino. Fruga e rifruga, dov'è finita quella maglia un po' bucherellata tinta giallo sole cocente? Ed ecco che sbuca un asciugamano da spiaggia, a righe colorate, datato anni Sessanta. Il colore attuale è il colore di cane che fugge – come diceva babbo Mario – vado di fantasia: forse erano gialle, bordeaux e arancio.

Lo estraggo a fatica e, insieme al pezzo da museo, esce ogni inimmaginabile cosa! Detesto rimettere ordine nei cassetti, così mi trovo nel mezzo di un caos che non so come affrontare. Per frugare ho appoggiato su una sedia il maltolto dal cassetto. La pila, come la torre di Pisa, ahi, ahi, pende. Mi prende quel momento di ribellione al buon senso. Sferro uno scapaccione a tutta quella stoffa e la scaravento sul pavimento, però è pulito, tanto da fare invidia ad una asettica sala operatoria.

Il mio interesse è solo per l'asciugamano d'epoca, sbiadito di sole, di sale e di ricordi. Lo odoro come una reliquia. Eccomi - con la fervida immaginazione - sulla spiaggia di Porto Azzurro, da una parte l'arena, un po' scura, e dall'altra gli scogli, proprio dietro il molo. Nostalgia canaglia. Sento l'odore di salsedine misto al profumo di finocchio selvatico. Ma si aggiunge l'odore nauseabondo delle creme solari che, a tratti, il vento mi obbliga ad annusare.

Corpi nudi – o quasi- che brillano al sole, ognuno con la propria storia estiva scritta sulla pelle. Amori estivi, fugaci, ronzanti come zanzare sotto gli ombrelloni. Sguardi sfuggenti, palpitazioni, promesse evaporate come un ghiacciolo dimenticato al sole. E' la fragilità di queste giornate in spiaggia a renderle irresistibili. Ogni estate è ribelle solo in apparenza, ripete sempre la stessa trama. Amori lampo, baci svelti, rubati, addii distratti, “ci sentiamo”, che evaporano prima ancora di settembre.

L'estate non mente mai: la magia svanirà con i primi temporali. E mentre tutti (o quasi) si emozionavano per un momento indimenticabile, io giovane tredicenne non mi lasciavo contaminare, pensavo solo a rientrare a casa senza la fastidiosa sabbia tra i sandali. Non avevo bisogno dell'estate per provare emozioni amorose, sarebbe stato troppo banale. Fu una sera di novembre, avvolti nella nebbia, che Marzio ed io ci ritrovammo appoggiati al parapetto del fiume Stura.

“Cosa dici, ci mettiamo in società tu ed io?”. Compresi che quella buffa proposta era il suo criptico, ma tenero modo di dichiararsi. Guardavo l'acqua scura del fiume portarsi via la mia fanciullezza. Avevo 16 anni e a 18 eravamo già convolati a nozze. L'estate non ebbe proprio nessun effetto su di me.

Fiorella Avalle Nemolis