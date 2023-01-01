In ricordo della fuga degli ebrei: a settembre al colle Ciriegia "Attraverso la memoria"

CUNEO CRONACA - A settembre si rinnova l’appuntamento con l’incontro internazionale "Attraverso la Memoria", progetto sostenuto da un raggruppamento di enti, istituzioni e associazioni del territorio di cui il Comune di Borgo San Dalmazzo è capofila. L’iniziativa, che nel 2025 raggiunge la 27ª edizione, si svolge tra le montagne che nel settembre 1943 furono testimoni della fuga degli ebrei in “residenza forzata” nel paese francese di Saint-Martin-Vésubie.



Circa mille persone salirono i sentieri che conducevano in Italia, attraverso il colle di Finestra (m. 2.474) e il colle di Ciriegia (m. 2.543), nella speranza di sfuggire alla persecuzione nazifascista. Profughi da tutta Europa scesero in valle Gesso alla ricerca di un rifugio; se in molti si salvarono grazie all’operato dei giusti del nostro territorio, 331 di loro morirono ad Auschwitz dopo essere stati deportati il 21 novembre 1943 dal campo di Borgo San Dalmazzo. La marcia di Attraverso la Memoria, in programma domenica 7 settembre 2025 al colle di Ciriegia, non è solo un percorso fisico attraverso i luoghi della memoria, ma un viaggio collettivo di riflessione, consapevolezza e impegno civile. Ed è molto più di un evento commemorativo: è una chiamata alla responsabilità, un invito a ricordare e a costruire insieme un futuro di pace e dialogo.



I partecipanti ripercorrono quei sentieri impervi con lo spirito di chi vuole mantenere viva la memoria e diffondere i valori fondamentali su cui si basa l’iniziativa: per costruire una società libera da odio e discriminazione; per unire generazioni e culture attorno a una riflessione comune; per rimanere vigili oggi di fronte ad ogni forma di ingiustizia e discriminazione.





Domenica 7 settembre 2025, Colle Ciriegia, Valle Gesso, 27ª Marcia “Attraverso la Memoria”.



ITALIA

Partenza dal Pian della Casa del Re. Tempo previsto per la salita al Colle Ciriegia: 2 ore e 30 min / 3 ore.

Ore 12.00, incontro Internazionale al Colle Ciriegia guidato dalla Sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione, Alessandra Soncin e Sandro Capellaro.

Seguono riflessioni a cura di: Domenico Ravetti - Presidente del Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte e Vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Daniela De Conto - Vicesindaco del Comune di Valloriate, Maria Francesca Palmiero e Luca Borello - Docenti della Scuola Secondaria di primo grado di Valdieri e interventi a cura dei rappresentanti francesi. Accompagnamento musicale a cura di Lu Pitre Rus, collettivo occitano di musica partigiana, con Silvia Mattiauda e amici. Apertura straordinaria di Memo4345 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20 con ingresso libero.

FRANCIA

Ore 7 / 7.30 - Appuntamento davanti allo Chalet d’accueil du Boréon e camminata al Colle Ciriegia.

12.00 - Incontro internazionale al Colle Ciriegia con interventi, canti e suono dello shofar; a seguire: discesa verso il Boréon.

17.30 - Cerimonia a Saint-Martin-Vésubie davanti ai memoriali dei Giusti tra le Nazioni e dei deportati per commemorare gli ebrei deportati, alla presenza di Ivan Mottet, sindaco di Saint Martin Vésubie e di un rappresentante di Yad Vashem Nice Côte d’Azur. Lettura dei nomi delle persone deportate.

18.30 - Aperitivo al municipio di Saint Martin Vésubie.



Oltre al cammino, Attraverso la Memoria propone, dal 4 settembre al 21 ottobre, sia sul versante italiano che su quello francese, incontri, momenti di riflessione e formazione con storici e studiosi, interventi artistici che arricchiscono il dialogo sulla memoria e la resilienza umana.

Eventi collaterali:



Giovedì 4 settembre a Saluzzo al Monastero della Stella alle 18.00 in programma "Letture e… note": letture estratte dal libro "Oltre il nome" di Adriana Muncinelli ed Elena Fallo a cura di Maria Virginia Aprile. Musiche di Giorgio Signorile. Interventi di Adriana Muncinelli e Paolo Allemano.



Venerdì 5 settembre a Saint Martin Vésubie alle 19.30 - 22.00 Cena dello shabbat, nella sala Jean Gabin. Prenotazioni: marchedelamemoire@gmail.com.

Sabato 6 settembre a Saint Martin Vésubie, alle 10.30 - 12.00 prevista una visita guidata a piedi di Saint Martin Vésubie. Appuntamento davanti all’Ufficio del turismo, mentre dalle 15.00 alle 17.00, programmate delle conferenze alla Mediateca sul tema degli Ebrei di Saint Martin Vésubie nel 1943.



Domenica 7 settembre a Saint Martin Vésubie, programma alternativo per coloro che non possono partecipare alla Camminata della Memoria, mentre alle 9.30, appuntamento alla libreria "La Vagabonde" per un caffè. 11.15 Partenza dalla libreria La Vagabonde lungo il cammino di Berthemont fino agli Stolpersteine, monumenti che ricordano la famiglia Dridso (20 minuti a piedi).



Sabato 6 e domenica 7 settembre - Valloriate, l'apertura del Museo della Guerra e della Resistenza in Valle Stura in orario 9-12.30 / 14.30-18.30. Il museo propone, attraverso fotografie, documenti e schede, un percorso di conoscenza storica sull’impatto che il quinquennio 1940-45 ha avuto nel territorio e sulla popolazione della Valle Stura. Ingresso gratuito, gradita la prenotazione al numero 347 086 1693.



Lunedì 8 settembre a Cuneo all'Istituto Storico della Resistenza alle 18.00 si terrà la conferenza su "Internamento ebraico e Shoah in Italia", a cura di Carlo Spartaco Capogreco, autore del libro "I campi di Salò" (Einaudi, 2025). Dialoga con l’autore il prof. Gigi Garelli.



Domenica 21 settembre - Cuneo - Teatro Toselli, alle 21.00 andrà in scena "Candidamente", spettacolo teatrale a cura della compagnia "Gli Episodi". Lo spettacolo prende le mosse dal Candido di Voltaire per parlare di tolleranza e pace. Regia di Elide Giordanengo.



Giovedì 25 settembre a Borgo San Dalmazzo nella Sala Convegni Asl alle 18.00, in programma la presentazione del libro "Resisteremo?" edito dall’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo, a cura del direttore Gigi Garelli.



Venerdì 17 ottobre a Rittana, Borgata Paraloup alle 15.00 Carlo Greppi presenta il libro “Figlia mia. Vita di Franca Jarach, desaparecida” (Laterza, 2025). Dialogo con l’autore incentrato sul suo più recente libro che riporta alla luce una vita travolta dalla grande Storia, raccontando la lotta tenace e radicale di una madre per ottenere verità e giustizia. Prenotazione consigliata scrivendo a info@nutorevelli.org | +39 375 591 4347.



Sabato 18 ottobre a Rittana, Borgata Paraloup alle 14.30 andrà in scena "L’esile filo della memoria", reading teatrale con musica dal vivo tratto dal libro omonimo di Lidia Beccaria Rolfi. Regia di Alessia Olivetti. Con Alessia Olivetti, Claudio Nicola al contrabbasso e Franck Polacchi alla tastiera. Interviene il Professor Bruno Maida, autore di “Non si è mai ex deportati. Una biografia di Lidia Beccaria Rolfi”. Produzione Associazione Musicampus. Prenotazione consigliata scrivendo a info@nutorevelli.org | +39 375 591 4347.



Martedì 21 ottobre, Incontro online, dalle ore 15 alle 18, corso online di formazione/aggiornamento per docenti promosso da Memo4345 con il coordinamento e il sostegno dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo. Interverrà Laura Fontana, storica della Shoah ed esperta di didattica, responsabile per l’Italia del Mémorial de la Shoah di Parigi, sul tema “I diari e i racconti dei ragazzi e degli adolescenti ebrei nei ghetti nazisti. Insegnare la Shoah con le fonti”. Introduce i lavori Adriana Muncinelli, curatrice di MEMO4345. Iscrizione necessaria, per informazioni: info@memo4345.it.



Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Per gli appuntamenti dell'8 settembre e del 21 ottobre, i docenti partecipanti potranno richiedre un attestato di frequenza valido ai fini della formazione/aggiornamento.