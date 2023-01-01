Mellana di Boves: "Parole e immagini" premia poesia, fotografia e scrittura dei più piccoli

ADRIANO TOSELLI - Il concorso "Parole e immagini" di Mellana di Boves, giunto alla XXIV edizione, ha fissato la sua premiazione alle soglie dell’estate, in frazione, nel pomeriggio di sabato 20 giugno, alle 16, nell’anfiteatro dietro il Salone, nel locale coperto in caso di maltempo, con esposizione quel giorno, quello successivo e la domenica seguente, 28 giugno, sempre con orari 10-12 e 15-19. Il bando completo è QUI. I termini per l’invio degli scritti sono stati fissati a martedì 7 aprile, mentre per fotografie e abbinamenti parole ed immagini restano aperti fino a lunedì 4 maggio.

Accanto alle solite sezioni di poesia e prosa, per ragazzi ed adulti, alla “satira” e agli “abbinamenti parole ed immagini”, tutto “a tema libero”, in ogni lingua, lingua naturale e dialetto, sempre con traduzione in italiano a fronte, le sezioni fotografiche, opere come sempre tra i venti ed i trenta centimetri di lato lungo, eventualmente con passepartout, cambiano come ogni anno. Stavolta sono ancora molto varie: “Street photography”, “Fotografie dalla strada”, “Anima e corpo”, “Storytelling”, “Una storia in quattro fotografie”, “Arte dimenticata”, “Tema libero”...

I premi saranno costituiti da diplomi, libri e prodotti locali, a richiesta targhette.

A Mellana di Boves, nell’ambito della XXXV edizione del “Concorso Parole ed Immagini”, viene riproposta la sezione non competitiva “Invito alla scrittura”, riservata ai bambini delle scuole elementari e medie inferiori.

Si partecipa con poesie o scritti in prosa a tema libero corredati da disegno. Le opere verranno esposte nei giorni 20, 21 e 28 giugno nei locali delle ex-scuole elementari di Mellana di Boves. Dovranno essere consegnate ai membri del Circolo Mellana o alla Biblioteca Civica di Boves o alla Osteria di Mellana, entro venerdì 8 giugno. Altro spazio avranno nei giorni di festeggiamenti frazionali di luglio.

Non sarà richiesta una particolare forma poetica, un metro: i versi liberi verranno accettati senza problemi. Ogni autore potrà presentare al massimo un’opera poetica ed una in prosa, ognuna con relativo disegno. Saranno ammessi “lavori di gruppo”. Si raccomanda di indicare classe e plesso, oltre al numero di partecipanti.

Si escluderanno opere che abbiano già preso parte ad altre edizioni del Concorso. Simpatici premi, per tutti, verranno portati alla scuola, inizio autunno, o al domicilio o in altro luogo concordato.

Per informazioni sui bandi telefonare al 3403761714 o scrivere a adriano.toselli@libero.it o a Adriano Toselli, via Bisalta 188, Spinetta di Cuneo, recapito dove spedire le opere.

Adriano Toselli